Ουάσιγκτον και Αβάνα διεξάγουν συνομιλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια οικονομική συμφωνία η οποία θα επηρεάσει τα ταξίδια, το εμπόριο και τους στρατηγικούς τομείς του νησιού, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «USA Today». Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, πηγές κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν διαρρεύσει πληροφορίες στον Τύπο σχετικά με ανοίγματα μεταξύ της Ουάσιγκτον και αξιωματούχων στην Αβάνα με στόχο τον εντοπισμό πιθανών προσώπων εντός του καθεστώτος Κάστρο που είναι πρόθυμα να υποστηρίξουν το σχέδιο για την ανατροπή του καθεστώτος.

Ομως τελευταία ο Λευκός Οίκος φέρεται να ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, επικεντρωμένη στα οικονομικά και αποστασιοποιημένη από την ιδέα της άμεσης αλλαγής καθεστώτος – μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φιλική κατάληψη». Ολα αυτά έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην κοινότητα των κουβανών εξορίστων στο Μαϊάμι. Αυτά που φέρονται να συζητούνται είναι τα εξής:

Οικονομικό άνοιγμα χωρίς άμεσες πολιτικές αλλαγές

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να μετατοπίζεται από την αναζήτηση διαφωνούντων υποστηρικτών του Κάστρο για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης στην επεξεργασία ενός σχεδίου οικονομικής συμφωνίας που θα αφορά τη διοίκηση των λιμένων, το ενεργειακό σύστημα και τον τουρισμό. Επιπλέον η συμφωνία θα στοχεύει σε μερική άρση των κυρώσεων που σχετίζονται με το εμπάργκο, το οποίο ισχύει για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς την Κούβα

Μεταξύ των πιθανών χαλαρώσεων είναι οι περιορισμοί για τους πολίτες των ΗΠΑ που ταξιδεύουν στο νησί της Καραϊβικής. Η νομοθεσία των ΗΠΑ σήμερα απαγορεύει ρητά τα ταξίδια στην Κούβα για καθαρά τουριστικούς σκοπούς, αν και επιτρέπει πτήσεις προς τη χώρα σε 12 διαφορετικές κατηγορίες – μεταξύ άλλων, οικογενειακές επισκέψεις, επαγγελματικές συναντήσεις, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, θρησκευτικές ή ανθρωπιστικές δραστηριοτήτες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στις δαπάνες και τη διαμονή. Οποιος πολίτης των ΗΠΑ ταξιδεύει στην Κούβα υποχρεούται να φυλάσσει έγγραφα που να υποστηρίζουν τον σκοπό του ταξιδιού και τα έξοδα για πέντε χρόνια, σε περίπτωση επιθεώρησης. Ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει αυτούς τους περιορισμούς χωρίς να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου.

Αποχώρηση του προέδρου Ντίας-Κανέλ και παραμονή της οικογένειας Κάστρο

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει προτείνει την αποχώρηση του νυν προέδρου του νησιού Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, αλλά εγγυάται ότι η οικογένεια του Ραούλ Κάστρο θα παραμείνει στο νησί και θα διατηρήσει την επιρροή της εντός της πολιτικής δομής εξουσίας, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ωστόσο, η Αβάνα αρνείται ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα και την απότομη διακοπή των αποστολών πετρελαίου η Κούβα φάνηκε να είναι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον για αλλαγή καθεστώτος. Αλλά «αντί για μια δυναμική εκστρατεία για την ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης στην Αβάνα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί μέτρα που αναδιαμορφώνουν αυτή την αλλαγή μέσω οικονομικών συμφωνιών που δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα των ΗΠΑ, αποφεύγοντας την ανοιχτή αντιπαράθεση».

Αντιδράσεις

Οι διαρροές προκάλεσαν αντιδράσεις εντός της κοινότητας των κουβανών εξορίστων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια πιθανή συμφωνία απορρίπτουν επίσης, σύμφωνα με την «El Pais», συντηρητικοί κύκλοι και κουβανοαμερικανοί μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι επί χρόνια υπερασπίζονται μια στρατηγική που στοχεύει στην κατάρρευση του συστήματος Κάστρο.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο ισχυρής γεωπολιτικής πίεσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή της Ουάσιγκτον στο Δυτικό Ημισφαίριο, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την πολιτική της απέναντι στη Βενεζουέλα και τη μείωση της ενεργειακής υποστήριξης που παρείχαν οι ΗΠΑ στην Κούβα.

Ο αναλυτής Σέρχιο Ανχελ δήλωσε στο France 24 ότι η φαινομενική προθυμία των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με την Αβάνα έρχεται σε μια άβολη στιγμή για το καθεστώς του Κάστρο. «Οι πολίτες διαμαρτύρονται επειδή δεν έχουν τρόφιμα, επειδή υφίστανται διακοπές ρεύματος 20 ωρών και επειδή 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ 2022 και 2024» εξηγεί. Επιπροσθέτως, η ενεργειακή κρίση που προέκυψε από τους περιορισμούς στις εισαγωγές καυσίμων από την Βενεζουέλα έχει χειροτερέψει πολύ την κατάσταση.