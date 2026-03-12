ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ

Η φράση που, στην κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαν, φέρεται πως είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ενθαρρυντική: «Οπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση». Η προτροπή είχε δύο μέρη: η «επίθεση» αφορούσε την αντιμετώπιση της δυνητικής αισχροκέρδειας σε βενζινάδικα και σουπερμάρκετ που όλοι περιμένουν – και που η κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει λαμβάνοντας ήδη τα σχετικά μέτρα. Η «άμυνα», για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν η άμεση κάθοδος των δύο φρεγατών στην Κύπρο και η αποστολή των F16 στην Κάρπαθο, με την οποία (έστω και καθυστερημένα) συμφώνησαν σχεδόν όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Κυρίως λόγω της αμυντικής της φύσης.

2021 Vs 2026

Η αναφορά του Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια έφερε την αντίδραση των κομμάτων και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Ζαχαριάδη να θυμίζει το 2021 ο Πρωθυπουργός έλεγε «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια (…) Νομίζω ότι απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Αρα, το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα», όμως το 2026 επεσήμανε πως η χώρα «γυρίζει σελίδα». Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα δεν έχει σταματήσει να είναι σεισμογενής: «Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ΑΠΕ, δεν είναι φτηνή, δεν είναι ασφαλής», σχολίασε ο Ζαχαριάδης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Τη μέρα που ψηφίζονται οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron για έρευνες με τους υδρογονάνθρακες διάλεξε (τυχαία, είμαι βέβαιη) ο Αλέξης Τσίπρας για να υπενθυμίσει, όπως αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες, τις προτάσεις του Ινστιτούτου του για την Ενεργειακή Δημοκρατία. Από την Κοζάνη, πριν από λίγες μέρες, ο πρώην πρωθυπουργός είχε μιλήσει για την ανάγκη «να δημιουργηθεί ενεργειακή ασπίδα που να θεμελιώνει ένα καθεστώς ενεργειακής ασφάλειας» και είχε προαναγγείλει τη σχετική επεξεργασία. Συμπέρασμα; Ο Τσίπρας επιμένει στις προτάσεις και στην ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνησιμότητάς του, επιμένει όμως και να μιλάει με βάση την ατζέντα που ορίζεται στην Ολομέλεια – παρότι ο ίδιος επέλεξε να μην είναι εκεί

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Επειτα από σχετική πίεση φιλοζωικών οργανώσεων, το υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει ειδική πτήση για τους 50 εγκλωβισμένους Ελληνες που δεν δέχονται να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους – χωρίς αυτά, λόγω των κανόνων των αεροπορικών εταιρειών, θα ήταν ήδη στην Αθήνα, όμως κάνουν το αυτονόητο. Η απόφασή τους ήταν αυτό που θα έκαναν στη θέση τους οι περισσότεροι που έχουν την ευθύνη ενός σκύλου ή μιας γάτας, παρά τις απογοητευτικές αναφορές για παρατημένα κατοικίδια στα σύνορα του Ντουμπάι. Οταν μια οικογένεια αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της, φροντίζει να μην αφήσει κανέναν πίσω.Ούτε δίποδο, ούτε τετράποδο.