Στις ιστορίες rotation και τις υποχρεώσεις Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή, ο Χρήστος Μουζακίτης μάλλον θα έχει να το λέει αυτό που καταγράφει το κοντέρ του μέσα στο 2026: Τέσσερα στα τέσσερα Champions League ματς στην αρχική ενδεκάδα κόντρα σε Λεβερκούζεν (3) και Αγιαξ αλλά μόλις ένα στα επτά Super League ενενηντάλεπτα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έχει εμπιστευτεί στο δεύτερο μισό της σεζόν. Παράξενο;

Μάλλον όχι αν σκεφτεί κανείς τις ανάγκες που δημιουργεί η επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων, η διαχείριση με το… ρολόι και τέλος πάντων το βάθος του ερυθρόλευκου ρόστερ. Οπως και να έχει όμως είναι μια ακόμη από εκείνες τις ιστορίες που επιβεβαιώνουν ότι σε ολόκληρο τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε ποτέ να «συγχρονίσει» και να εμφανίσει την καλύτερη δυνατή ομάδα του στο χορτάρι.

Προς τι όμως η ειδική αναφορά στον 19χρονο box to box; Η απάντηση μάλλον πατά σε δύο άξονες. Στον τραυματισμό του Σαντιάγκο Εσε και τη δεδομένη απουσία του στη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, που αυτομάτως ανοίγει την πόρτα του αρχικού σχήματος στα μισά του γηπέδου. Και στον τρόπο παιχνιδιού του έλληνα μέσου που ταιριάζει στις ανάγκες αυτής της παρτίδας. Αλλωστε και στον τελικό του Σούπερ Καπ, 3 Γενάρη στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ ο «Μούζα» έμεινε 120 λεπτά στο χορτάρι λειτουργώντας σαν play maker από τη δεύτερη ζώνη.

Σε εκείνο το 3-0 που τον κατέγραψε ως δημιουργό του δεύτερου ερυθρόλευκου γκολ. Η ασίστ στον Αλέξη Καλογερόπουλο που συμπωματικά χθες ήταν μαζί του στον Ρέντη. Ημέρα ρεπό για τους Πειραιώτες. Οι δύο έλληνες άσοι όμως ήταν κανονικά στο αθλητικό κέντρο για μια (ακόμη) έξτρα προπόνηση όπως το συνηθίζουν.

Δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός του Σαντιάγκο Εσε, όπως από χθες γράψαμε στα «ΝΕΑ». Ο Αργεντινός όμως δεν θα είναι εκεί το Σάββατο και ενδεχομένως δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί και για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας κόντρα στην ΑΕΛ (26η). Εχει τόσο μεγάλη επιβάρυνση που θα μπορούσε εάν και εφόσον να ετοιμαστεί απευθείας για τα play offs.

Με υγιή τον Ντάνι Γκαρθία και τον Λορέντσο Σιπιόνι στο «6» και «συμβατό» τον Μουζακίτη στο «8», ενδεχομένως και τον Ντιόγκο Νασιμέντο όπως τον είδαμε πριν από δύο εβδομάδες στις Σέρρες ο Ολυμπιακός δεν έχει ιδιαίτερο θέμα. Ισα – ίσα που μπορεί αυτή η συνθήκη να δώσει στον έλληνα άσο τον ρυθμό «βασικού» που θα χρειαστεί πέραν τούδε για τα 2+6 παιχνίδια που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Τον ίδιο ρυθμό που χρειάζεται και είναι ζητούμενο να βρει και ο Ντανιέλ Ποντένσε που με τη σειρά του έχει να παίξει βασικός στη Super League από τις αρχές Φλεβάρη και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (8/2).

Και η δική του επιστροφή στην 11άδα μοιάζει δεδομένη. Οπως βεβαίως και του Φρανσίσκο Ορτέγκα, όχι γιατί δεν ήταν ο καλύτερος όλων με τον ΠΑΟΚ ο Μπρούνο, αλλά γιατί είναι τιμωρημένος. Θα είναι ο αριστερός διάδρομος Ορτέγκα, Ποντένσε λοιπόν. Και ο Μουζακίτης στον άξονα, με θέα μάλιστα στην 70η συμμετοχή του με την πρώτη ομάδα πριν καλά – καλά συμπληρώσει μια διετία σε αυτή. Αλλά βεβαίως ακόμη είναι Τετάρτη. Η πρώτη προπόνηση για τον ΟΦΗ θα γίνει σήμερα. Η πρώτη δοκιμή αύριο. Η νέα τάξη πραγμάτων όπως αυτή προκύπτει στο πρόγραμμα Κυριακή – Σάββατο.