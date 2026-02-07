Η πιο πρόσφατη Έκθεση Ανίχνευσης Ταλέντων 2025 του CIES Football Observatory επικεντρώνεται και πάλι στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών που ξεχώρισαν τη χρονιά, εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Συλλόγοι όπως η Φέγενορντ, η Πόρτο, η Σάλτσμπουργκ και η Νόρντζελαντ εμφανίζονται συστηματικά στις κατατάξεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως σημαντικοί παραγωγοί ταλέντων υψηλού επιπέδου.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης, με τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές να ξεχωρίζουν σημαντικά στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας της Γκενκ κατατάσσεται δεύτερος στην κατηγορία των επιθετικογενών μέσων, πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα της Πόρτο, με την αξία του σύμφωνα με το CIES να υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη, ο χαφ του Ολυμπιακού, Μουζακίτης, βρίσκεται τρίτος στη λίστα με τους ολοκληρωμένους μέσους – παίκτες ικανούς να προσφέρουν τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Στην κορυφή της ίδιας κατάταξης βρίσκονται ο Κις Σμιτ της Αλκμάαρ και ο Βίκτορ Φρόχολντ, συμπαίκτης του Μόρα στην Πόρτο, ενώ η ερευνητική ομάδα αποτιμά τον Μουζακίτη στα 30 εκατομμύρια ευρώ.