Ο Χρήστος Μουζακίτης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό UEFA Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη διοργάνωση μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη «BayArena», αποτέλεσμα που, σε συνδυασμό με την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Ο νεαρός μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας, τονίζοντας πως η ομάδα οφείλει να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό και να επικεντρωθεί στους επόμενους στόχους της σεζόν.