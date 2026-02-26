Ο Χρήστος Μουζακίτης τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό UEFA Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη διοργάνωση μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη «BayArena», αποτέλεσμα που, σε συνδυασμό με την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Ο νεαρός μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας, τονίζοντας πως η ομάδα οφείλει να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό και να επικεντρωθεί στους επόμενους στόχους της σεζόν.

«Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ότι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας! Τώρα μένει μόνο ένας στόχος».

