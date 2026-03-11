Τον περασμένο Οκτώβριο και στη φάση της league phase, η ΑΕΚ είχε επισκεφθεί τη Σλοβενία. Γνώρισε μια αναπάντεχη για πολλούς ήττα και το 3-1 της Τσέλιε της έκοψε τα φτερά. Για λίγο έστω. Οι Σλοβένοι τότε έβγαλαν έναν σούπερ πρωταγωνιστή, τον Κοβάσεβιτς, έναν φορ που σημείωσε χατ τρικ. Εκτοτε, όπως συχνά συμβαίνει στον αθλητισμό, άλλαξαν τα δεδομένα λες και πέρασε ένας αιώνας. Και η Τσέλιε καμιά σχέση δεν έχει με τον τότε ομάδα – τουλάχιστον αυτό προκύπτει με μια σύντομη «ανάγνωση».

Ο προπονητής, ο Αλμπερτ Ριέρα, εξαργύρωσε τα θετικά σχόλια για τη δουλειά του και μετακόμισε στη Γερμανία και τη Φρανκφούρτη. Ο δε Κοβάσεβιτς παραχωρήθηκε και καλείται πλέον να μπει στα παπούτσια ενός νυν παίκτη της ΑΕΚ.

Ο στράικερ πωλήθηκε στη Φερεντσβάρος και οι Ούγγροι τον έχουν για αντι-Βάργκα. Για να αποδειχθεί πως στις μεταγραφές πολλές φορές έχουμε καραμπόλες εντυπωσιακές. Πλέον η Τσέλιε δεν μοιάζει στα καλύτερά της και ο κόουτς Μαγέφσκι καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση και ένα σύνολο που δυσκολεύεται να βρει ρυθμό. Μπορεί, άραγε, να απειλήσει την ΑΕΚ; Τότε, η ήττα ισοδυναμούσε με δυνατό στραπάτσο για τους παίκτες και τον Νίκολιτς.

Αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορούν καν να σκεφθούν ένα «ανάποδο» αποτέλεσμα και το μυαλό τους βρίσκεται στο πώς θα προχωρήσουν στο Conference League. Ισως να φαίνεται αυτό αν κάποιος δει τι κάνει η ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά την εντυπωσιακή της παρουσία στις 22 Φεβρουαρίου απέναντι στον Λεβαδειακό. Ακολούθως έχασε βαθμό στον Βόλο (2-2) και πριν από λίγες ημέρες με μπόλικο άγχος επιβλήθηκε (1-0) της Λάρισας στο σπίτι της. Εβαλε νωρίς ένα γκολ και μετά λες και ανέμενε το σφύριγμα της λήξης.

Κι αν ορισμένοι επιμένουν πως καλό είναι για μια ομάδα να βρίσκει ρυθμό με συνεχόμενους αγώνες, υπάρχει και ο αντίλογος: που αναφέρει ότι η ΑΕΚ θα επιστρέψει και θα κληθεί, δίχως να ξεκουραστεί επαρκώς, να δώσει ένα κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος στο Περιστέρι, κόντρα στον Ατρόμητο του Τσούμπερ. Και με τις λεπτομέρειες να κρίνουν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, δεν μπορεί κάποιος να τις προσπεράσει ή να μη δώσει σε αυτές την πρέπουσα σημασία.

Συμπέρασμα: ένα ολότελα διαφορετικό παιχνίδι μπροστά μας. Και με την ΑΕΚ έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, να βάζει το τόσο απαιτητικό «πρέπει» ενόψει του επικείμενου ευρωπαϊκού ραντεβού.