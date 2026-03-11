Από τη μία ο Ράφα Μπενίτεθ. Στα 65 του χρόνια πια, έχοντας περάσει από πάγκους όπως της Λίβερπουλ, της Ιντερ, της Τσέλσι, της Νάπολι, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Νιούκαστλ, της Εβερτον, της Βαλένθια. Αλήθεια τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς για την καριέρα του.

Πόσο πιο «βαρύ» να γίνει το βιογραφικό του; Από την άλλη, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι. Εχοντας χτίσει μια σπουδαία Βιγιαρεάλ, με… παράσημα την παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και μετέπειτα της Μάντσεστερ Σίτι, με παρουσία σε σπουδαίες ομάδες της Αργεντινής, όπως η Ρίβερ Πλέιτ και η Σαν Λορέντσο, με θητεία εδώ και έξι χρόνια στην Μπέτις, όπου τον λατρεύουν αφού έχει δημιουργήσει μια ομάδα που παίζει φουλ ελκυστικό ποδόσφαιρο, με ένα πολύ επιθετικό στυλ.

Ο κορυφαίος χιλιανός προπονητής όλων των εποχών, ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, με ποδοσφαιρικές ιδέες που αφήνουν βαριά κληρονομιά.

Στη σπουδαία καριέρα που έχει πίσω του ο Πελεγκρίνι έχει προπονήσει ομάδες σε περισσότερους από 1.200 επίσημους αγώνες. Τέσσερις εξ αυτών είναι απέναντι στον προπονητή που θα βρει αύριο απέναντί του. Τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι δυο τους θα τεθούν αντιμέτωποι για πέμπτη φορά, για πρώτη όμως σε επίπεδο ευρωπαϊκού αγώνα. Οι τέσσερις προηγούμενες ήταν σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα, στην Premier League και τη La Liga, με τον Πελεγκρίνι να έχει δύο νίκες, τον Μπενίτεθ μία και ένα μεταξύ τους παιχνίδι να έχει τελειώσει ισόπαλο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη μεταξύ τους μάχη χρονολογείται στις 19 Απριλίου 2016 για την 27η αγωνιστική της Premier League. Η Νιουκάστλ με τον Μπενίτεθ στον πάγκο υποδέχθηκε την Μάντσεστερ Σίτι του Πελεγκρίνι, σε ένα παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο με 1-1.

Τον Δεκέμβριο του 2018 οι δύο προπονητές ξανασυναντήθηκαν για την Premier League, με τον Μπενίτεθ να παραμένει στον πάγκο των Καρακαξών και τον Πελεγκρίνι να έχει «μεταπηδήσει» σε αυτό της Γουέστ Χαμ. Στο παιχνίδι του «Saint James Park», τα Σφυριά επικράτησαν με 3-0, ενώ στο ματς του δευτέρου γύρου (2 Μαρτίου 2019), η Γουέστ Χαμ επικράτησε και πάλι με 2-0.

Τελευταία τους συνάντηση ήταν στις 3 Ιανουαρίου του 2024, αυτή τη φορά για τη La Liga. Ο Ράφα Μπενίτεθ, ως προπονητής της Θέλτα πλέον, υποδέχθηκε στο «Μπαλαΐδος» τον Πελεγκρίνι, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μπέτις. Η ομάδα της Γαλικίας επικράτησε με 2-1, με τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη επί του χιλιανού προπονητή.

Masterclass

Οσοι το γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά κανάλια στην πλατφόρμα του Youtube. Οσοι δεν το γνωρίζουν και θέλουν να το βρουν, αρκεί να πληκτρολογήσουν «Coaches’ Voice» στη δημοφιλή πλατφόρμα και θα τους παρουσιαστεί μπροστά τους. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό κανάλι με περίπου 500.000 εγγεγραμμένους και εκατομμύρια προβολές.

Εκεί υπάρχει η ακόμα πιο δημοφιλής σειρά, το «Masterclass» στο οποίο κορυφαίοι προπονητές ποδοσφαίρου – και όχι μόνο – κάθονται μπροστά σε ένα ποδοσφαιρικό πινακάκι και εξηγούν αυτό ακριβώς που λέει και η λέξη: το δικό τους Masterclass. Τακτικές που ακολουθούν, έναν αγώνα που κέρδισαν και το έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο και διάφορα άλλα άκρως ενδιαφέροντα για τους ποδοσφαιρόφιλους.

Καλά καταλάβατε: ανάμεσα σε προπονητές όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Τσάβι, ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Μαρκ Χιουζ, βρίσκονται και οι δύο αυριανοί αντίπαλοι. Ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Μανουέλ Πελεγκρίνι. Ο ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε την προσέγγισή του πάνω στο 4-2-3-1 επί των ημερών του στον πάγκο της Βαλένθια και της Λίβερπουλ μέσα από το βίντεο «Rafa Benítez • Tactics: Liverpool, Valencia and the 4-2-3-1 • Masterclass».

Σε ένα βίντεο με χιλιάδες προβολές. Ο Πελεγκρίνι στο δικό του βίντεο ανέλυσε την τακτική που ακολούθησε στο πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ όταν ήταν προπονητής της Σίτι και αγωνίστηκε απέναντι στη Γιουνάιτεντ. Ενα ντέρμπι στο οποίο η Σίτι έδειξε μια εκπληκτική επίδειξη επιθετικού ποδοσφαίρου που άφησε άναυδους τους αντιπάλους, με τους Μπλε να επικρατούν με 4-1.

Είναι δύο προπονητές που η παρουσία τους σε La Liga και Premier League τους έκανε αναγνωρίσιμους, τους εκτόξευεσε την καριέρα, τους έφερε χρήματα και φήμη. Τους ανέδειξε ως δύο εκ των κορυφαίων προπονητών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τίτλους και επιτυχίες, με ονόματα βαριά σαν ιστορία, με βιογραφικά που θα ζήλευαν πολλοί συνάδελφοί τους. Βαδίζοντας προς το φινάλε της καριέρας τους (κυρίως ο Πελεγκρίνι που βρίσκεται στα 72 του χρόνια), η καρδιά τους το… λέει ακόμα και αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο τα φώτα θα είναι σε εκείνους.

Δύο από τους κορυφαίους προπονητές που έχουμε δει στα ευρωπαϊκά γήπεδα για περισσότερα από είκοσι χρόνια, αντιμέτωποι σε δύο παιχνίδια που πιθανότατα να είναι τα τελευταία μεταξύ τους. Δύο… Masterclass που προπονούν ομάδες ντυμένες στα πράσινα, με φόντο την οχτάδα του Europa League. Ας τους απολαύσουμε.