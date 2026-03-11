Το καλλιτεχνικό σχήμα ήταν κορυφαίο. Με Νικολόπουλο και Κορακάκη στα όργανα, άντε μετά να βγάλουν γλώσσα η Λιόλιου κι η Ελληνιάδου.

Ασε που είχαμε πάρει και Πελεγρίνη για τη θεατρικότητα του σχήματος ή έστω για τα διαλείμματα.

Αλλά κάπου εκεί στράβωσε η διεύρυνση. Διότι ο Κορακάκης αναφώνησε «Μάνα πού ζω!» (το είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος Μητροπάνος) κι αποκάλυψε ότι αυτός είναι ΚΚΕ και καμία σχέση δεν έχει με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

Κρίμα. Μάλλον δεν είχε διαβάσει τον δήμαρχο που έγραφε πως και το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι σαν ΚΚΕ ή έστω ΣΥΡΙΖΑ.

Αφού «όταν η σοσιαλδημοκρατία θολώνει τις αρχές της και καταργεί τις ιστορικές διαχωριστικές της γραμμές από τη Δεξιά χάνει την ψυχή της και τους ψηφοφόρους» («ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», 7/3).

Είναι μια σοφή επιλογή που η κομμουνιστική Τρίτη Διεθνής είχε ακολουθήσει με ενθουσιασμό τη δεκαετία του ’20 και του ’30. Αλλά την άλλαξε τρέχοντας μόλις κατάλαβε ότι έσπασε τα μούτρα της.

Ούτως Ή άλλως, η παραπάνω σοφία δεν έχει καμία σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία που είναι μια υπεύθυνη δύναμη εξουσίας. Κι αντιθέτως εφαρμόζεται πιστά μόνο από κάτι αριστερά γκρουπούσκουλα για να σπάνε κι αυτά τα μούτρα τους.

Αλλά τι τον νοιάζει τον δήμαρχο η σοσιαλδημοκρατία; Ούτε τον Κορακάκη νοιάζει, αφού ο άνθρωπος εξήγησε ότι είναι ΚΚΕ και παίζει σε άλλο μαγαζί.

Νά το λοιπόν το μυστικό. Το μαγαζί.

Είσαι, κύριε, Πασόκος; Ασε τα κομμουνιστικά στην άκρη και πες καμία σοβαρή κουβέντα πώς θα κυβερνήσεις τον τόπο.

Προτιμάς το ΚΚΕ; «Να ξεκουμπιστούν οι νατοϊκές βάσεις!» και «καμία συμμετοχή στη βρώμικη επίθεση στο Ιράν» («Ριζοσπάστης», 2/3).

Ο καθένας διαλέγει. Δημοκρατία έχουμε.

Κι αν ο Μητσοτάκης πάει καβάλα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν ή τα πλοία στην Κύπρο ή το αίτημα σταθερότητας που φτάνει στο 72,5% (Opinion Poll, 9/3)!

Είναι ότι το μαγαζί του εξακολουθεί να κόβει κανονικά εισιτήρια και κανείς άλλος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.

Δεν χρειάζεται δηλαδή κανένα ιδιαίτερο πολιτικό μυαλό για να καταλάβεις ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με έναν φρενήρη ρυθμό.

Αν δεν τον ακολουθήσουμε κι εμείς, αν μείνουμε στις αριστερές βεβαιότητες και τα παλιομοδίτικα συνθήματα του τύπου «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», τότε κερδισμένη θα βγει μόνο η Δεξιά.

Και οι υπόλοιποι (που λέει κι ο Κορακάκης…) θα ρίχνουν το φταίξιμο «στου διαβόλου το γινάτι, να του βγει το μάτι»!