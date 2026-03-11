Είναι κοινός τόπος πως και ο πόλεμος έχει αλλάξει ως συνθήκη στο πεδίο και πως έχουν αυξηθεί οι παράμετροι που καθιστούν κάθε χώρα επισφαλή στον κίνδυνο. Ευτυχώς η ελληνική πολιτεία δείχνει να το καταλαβαίνει αυτό εδώ και πολύ καιρό και όλα τα μέτρα αποτροπής και εξοπλισμού της Ελλάδας είναι σε θετική βάση και σε δυναμική τροχιά.

Να πούμε επιπροσθέτως πως μια τέτοια προπαρασκευή, δοκιμάζεται πάντα στο ίδιο το κρίσιμο σημείο των εμπλοκών και μαζί με αυτή και η ετοιμότητα της κάθε χώρας. Στο πλαίσιο ενός προωθητικού σχεδίου άμυνας αλλά και ευέλικτης και μοντέρνας διάταξης των δυνάμεων της Ελλάδας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του anti-drone συστήματος «Κένταυρος».

Εδώ τα θετικά στοιχεία είναι πολλαπλά. Να πούμε κατ’ αρχάς και βάσει του σημερινού ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» πως παράγεται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και αυτό έχει την ειδική του σημασία. Επίσης περιγράφουμε ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί στο πεδίο όπως στην αποτροπή των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024 με τη βασική του ιδιότητα: την ηλεκτρονική παρεμβολή drones.

Ο «Κένταυρος» και η επιτυχής του πορεία δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας επιπλέον για μαζική παραγωγή αλλά και για δυνητική εξαγωγή σε άλλες χώρες. Εκτός του γεγονότος πως το σύστημα φέρει για παράδειγμα στον ενεστώτα χρόνο η φρεγάτα Ψαρά και άρα δοκιμάζεται και στο εν εξελίξει μέτωπο στο περιφερειακό βάθος της εμπλοκής του Ιράν. Οπλο πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.