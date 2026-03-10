Εξήντα βαθμοί: Τόσοι έφτασαν (σαν χθες) στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ πέρσι, για να κόψει πρώτος την κορδέλα της κανονικής διάρκειας της Super League. Και είναι ο αμέσως επόμενος στόχος να συγκεντρώσει η ομάδα του Βάσκου ξανά τους ίδιους (νικώντας ΟΦΗ και ΑΕΛ) πριν χτυπήσει την πόρτα των φετινών play offs. Μια συνθήκη που μπορεί να μην εξασφαλίζει κάποιο πλεονέκτημα – σ.σ. πέρσι η δεύτερη ΑΕΚ μπήκε στην τελική διαδρομή έχοντας επτά βαθμούς λιγότερους – αλλά που κρατά το τιμόνι σταθερό στο αυτονόητο. Να συνεχίσουν οι Ερυθρόλευκοι να κρατούν την τύχη στα χέρια τους όταν θα έρθει η ώρα των έξι ντέρμπι στη σειρά που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Τα ντέρμπι που εξελίχθηκαν μέσα στο 2026 σε κανονικό βραχνά.

Σε ένα σύντομο rewind: Η προχθεσινή ισοπαλία στο Φάληρο με τον ΠΑΟΚ. Η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο έναν μήνα πριν (0-1). Και η μοιρασιά με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μεντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις (1-1). Δύο κερδισμένοι βαθμοί για επτά χαμένους. Λογαριασμός που φουσκώνει και άλλο αν προστεθεί η ήττα από τον Δικέφαλο του Βορρά στον προημιτελικό που έφερε τον αποκλεισμό από το Κύπελλο. Ο Ολυμπιακός που πέρσι σάρωνε στα ντέρμπι ως το φινάλε στη διαδρομή του νταμπλ, φέτος έχει βρει τον μπελά του σε αυτά τα παιχνίδια. Ακόμη και όταν είναι καλύτερος, όπως προχθές με 19-5 «τελικές» και μπόλικη πίεση μπροστά στην εστία του MVP Αντώνη Τσιφτσή. Συνολικά στις έξι αναμετρήσεις του πρωταθλήματος με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό έχει συγκεντρώσει φέτος μόλις 6 βαθμούς (σ.σ. 11 ο ΠΑΟΚ, 8 η ΑΕΚ, 7 ο Παναθηναϊκός) με μοναδική νίκη του την 2-0 επικράτηση επί της Ενωσης τον περασμένο Οκτώβρη. Και έχοντας μόλις 5 γκολ στη χειρότερη επιθετική συγκομιδή μεταξύ του «καρέ».

Οκτώ ματς όλη η χρονιά

Τι φταίει; Ο καθένας σε τέτοιες περιπτώσεις λέει το κοντό και το μακρύ του. Η ουσία είναι πως αν οι Ερυθρόλευκοι (54 β.) τελειώσουν με νίκες την κανονική διάρκεια και φτάνοντας ξανά στους 60 βαθμούς θα είναι στο χειρότερο σενάριο με δύο λιγότερους βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (56 β.) και θα συγκατοικούν με τον ΠΑΟΚ (54 β.). Και είναι ένας αρκετά έμπειρος οργανισμός στον πρωταθλητισμό για να κατανοήσουν πως ο πόλεμος ακόμη δεν… άρχισε. Οτι δεν έχει τέλος πάντων μεγάλη σημασία τι προηγήθηκε αλλά τι ακολουθεί στα οκτώ τελευταία ματς της σεζόν που χωρίζουν την επιτυχία από την αποτυχία. Που «παίζεται» ο τίτλος. Η απευθείας παρουσία στη league phase του Champions League και το καλοκαίρι δίχως προκριματικούς. Χθες έγινε γνωστό ότι 3.500 φίλοι της ομάδας ετοιμάζονται το Σάββατο να εκστρατεύσουν στην Κρήτη για το ματς με τον ΟΦΗ (14/3) σε μια υπενθύμιση ότι οι πρώτοι που δεν χάνουν το πρωτάθλημα από τα μάτια τους είναι εκείνοι.

Η κουβέντα

Και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που έμεινε κλεισμένος σχεδόν μια ώρα βράδυ Κυριακής στο γραφείο του στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Κριστιάν Καρεμπέ έπειτα από το 0-0 και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε παραδέχτηκε πως «φέτος δυσκολευόμαστε περισσότερο». Ο Βάσκος χθες στον Ρέντη μιλώντας στους παίκτες δεν ήταν επικριτικός. Ξέρει ότι οι Ερυθρόλευκοι υλοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το σχέδιό τους με τον ΠΑΟΚ. Πήγαν το παιχνίδι στην επίθεση (142 πάσες στο επιθετικό τρίτο). Είχαν τετραπλάσιες τελικές. Κέρδισαν τις μονομαχίες σε έδαφος (36/68) και στον αέρα (25/44) που έδωσαν δεύτερες μπάλες. Το σενάριο που χτίζει ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι μπήκε κανονικά σε εφαρμογή. Γκολ δεν ήρθε. Το ίδιο παιχνίδι, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί π.χ. να νικά στο 77΄ τον Τσιφτσή στην πιο καθαρή ευκαιρία της βραδιάς θα ήταν μάλλον… δήλωση πρωταθλητή. Τώρα είναι η επιβεβαίωση ενός προβλήματος. Κάπως έτσι όμως δεν είναι η κουβέντα για ποδόσφαιρο στα μέρη μας;

Και όμως είναι καλύτερος

Για την ιστορία; Οι Πειραιώτες πήραν πέρσι το πρωτάθλημα με 58 γκολ σε 32 παιχνίδια. Με 1,8 ανά ματς. Είχαν 57,6% κατοχή μπάλας, 15,4 τελικές προσπάθειες, 343 πάσες ανά παιχνίδι με ποσοστό ευστοχίας 79,3%. Φέτος έχουν 42 γκολ σε 24 παιχνίδια δηλαδή 1,8 γκολ ανά ματς. Με 62,5% κατοχή μπάλας, 18,6 τελικές ανά ματς και 393 πάσες (82%). Προχθές στην 11άδα τους ήταν 10 περσινοί νταμπλούχοι (Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί) και από τον πάγκο ήρθε 11ος ο Μουζακίτης μετά τον κάτοχο του Conference League Ποντένσε. Είναι ο ίδιος κορμός. Ο ίδιος προπονητής. Η ίδια ποιότητα. Προφανώς ο ανταγωνισμός έχει βελτιωθεί και το momentum δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κάτι πρέπει να αλλάξει. Να βελτιώσει. Το πεδίο των αποδείξεων όμως είναι μπροστά και όχι πίσω.

Η τετράδα της επίθεσης και η διακοπή

Με το τέλος της κανονικής διάρκειας, υπάρχει 15ήμερη διακοπή στο πρωτάθλημα ελέω εθνικών ομάδων. Διάστημα ικανό να φέρει σε φόρμα παίκτες – κλειδιά όπως ο Ντανιέλ Ποντένσε και ο Τσικίνιο που έρχονται από τραυματισμό ή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που ξεκίνησε το 2026 με την εμπειρία του Κόπα Αφρικα.

Με την ευκαιρία και μιας και αναφέραμε Ποντένσε, Ελ Κααμπί. Μαζί με τον Μεντί Ταρέμι και τον Ζέλσον Μαρτίνς συνθέτουν το ακριβότερο «επιθετικό» καρέ που ο Ολυμπιακός έχει εδώ και 10ετίες.