Τρία απέναντι στον Αρη απόγευμα Κυριακής. Τέσσερα κόντρα στον ΟΦΗ τρεις μέρες αργότερα. Κι άλλα τέσσερα στη Λιβαδειά, στο ματς που έκρινε οριστικά και αμετάκλητα τη μάχη της τετράδας. Αλήθεια τι άλλαξε και ο Παναθηναϊκός που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν… έφτανε καλά – καλά στα αντίπαλα καρέ, τώρα σκοράρει κατά ριπάς; Τι είναι αυτό που τον έκανε να σημειώσει 11 γκολ μέσα σε τρεις αγώνες, σε διάστημα μίας εβδομάδας; Το ακόμα πιο εντυπωσιακό; Αυτά τα 11 γκολ προήλθαν από δέκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Με εξαίρεση τον Ερνάντεθ (!) που σκόραρε τόσο απέναντι στον Αρη, όσο και κόντρα στον Λεβαδειακό, βρήκαν δίχτυα σε αυτά τα τρία ματς οι: Τεττέη, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος και Κοντούρης. Σίγουρα εντυπωσιακό.

Ο Παναθηναϊκός εξαπολύει την… αντεπίθεσή του έχοντας πολλούς τρόπους και πολλούς παίκτες για να σκοράρει. Τι άλλαξε; Το βασικότερο όλων είναι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έχει κατασταλάξει εδώ και καιρό σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Δουλεύει καθημερινά πάνω σε αυτό στις προπονήσεις, με τους παίκτες να έχουν πλέον αφομοιώσει απόλυτα όλα όσα ζητάει απ’ αυτούς στο γήπεδο. Αυτοί οι αυτοματισμοί αρχίζουν να αποδίδουν πια. Η μπάλα φτάνει πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και τα τελειώματα της ομάδας είναι σαφώς πιο ποιοτικά σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός παίρνει πλέον πολλά γκολ από στημένες φάσεις, κάτι που έχει να κάνει επίσης με την καθημερινή δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις.

Και φυσικά μια μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το ότι πλέον η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παίρνει γκολ από κάθε γραμμή. Αμυντικός, μέσος, επιθετικός σκόραραν απέναντι στον Αρη. Αμυντικός, μέσος και δύο μεσοεπιθετικοί σκόραραν τα γκολ με τον ΟΦΗ. Δύο αμυντικοί, ένας αμυντικός χαφ και ο Μπακασέτας με το πέναλτι πέτυχαν τα τέσσερα γκολ στη Λιβαδειά. Ο πλουραλισμός στις εκτελέσεις (ο Κυριακόπουλος βρέθηκε από μπακ σε θέση φορ στο γκολ του με τον Λεβαδειακό) είναι κάτι που ήθελε πολύ ο Μπενίτεθ.

* Ο Πέδρο Τσιριβέγια μοιάζει έτοιμος για την επάνοδό του. Ο ισπανός χαφ έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού και πλέον «παλεύει» για να δώσει το «παρών» στην ρεβάνς με την Μπέτις στην Ισπανία στις 19 Μαρτίου. Παράλληλα, ο Μανώλης Σιώπης μπήκε κανονικά και είναι διαθέσιμος.

Μπακογιάννης για Βοτανικό

Σοβαρά ερωτήματα για το πότε και κυρίως με ποιες υποδομές θα λειτουργήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού τόνισε πως υπάρχουν ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. «Οι καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα της Διπλής Ανάπλασης θέτουν πλέον σοβαρά ερωτήματα για το πότε και κυρίως με ποιες υποδομές θα λειτουργήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα έργα που το στηρίζουν. Ο κίνδυνος είναι διπλός: να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και να βρεθούμε μπροστά σε ένα γήπεδο χωρίς δρόμους, δίκτυα και τους απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους».

Απάντηση στον Κώστα Μπακογιάννη έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Ποιος δεν θέλει να γίνει η Διπλή Ανάπλαση; Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει. Μόλις σήμερα (σ.σ. χθες) το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που μάλιστα ήρθε σε χρόνο-ρεκόρ και αποδεικνύει ότι το έργο προχωρά με ταχύτητα, σοβαρή προετοιμασία και αποτελεσματικό συντονισμό».