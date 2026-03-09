Τα απόνερα των υποκλοπών εξακολουθούν να προκαλούν πιέσεις, όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στη Βουλή. Η ιστορία με τον Σταμάτη Τρίμπαλη (κατά δήλωσή του, «αχυράνθρωπος» του Γιάννη Λαβράνου) έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις που δύσκολα κρύβονται κάτω από το χαλί, μετά και τις δικαστικές εξελίξεις.

Επισημαίνω ότι ο Τρίμπαλης κατέθεσε ενόρκως στο Μονομελές Πρωτοδικείο πως, όταν τον είχαν καλέσει το 2022 να καταθέσει στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, του είχαν δώσει οι εργοδότες του από πριν «σκονάκι» με τις ερωτήσεις που έγιναν από «γαλάζιους» βουλευτές, μαζί με τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει. Προσκόμισε και μηνύματα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό. Με αυτά και με αυτά, στην τελευταία συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων το θερμόμετρο ανέβηκε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να ασκήσουν πίεση στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας (ξανά) έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να δώσει ο Τρίμπαλης εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις του και να απαντήσουν, εφόσον το επιθυμούν, οι βουλευτές που εμμέσως πλην σαφώς ενέπλεξε με τη μαρτυρία του.

Η κυβέρνηση, βέβαια, τηρεί σιγήν ιχθύος και πετάει την μπάλα στην εξέδρα, αν και από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν την ένταση για το θέμα, πολύ περισσότερο μετά την αποκάλυψη από tovima.gr της «Λίστας Μενουδάκου» για τα πολιτικά πρόσωπα, και όχι μόνον, που είχαν γίνει στόχοι (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 43). Επειδή απάντηση δεν πήραν ούτε στη Διάσκεψη, αναμένω με ενδιαφέρον τη συνέχεια…

Σφυροκόπημα για το πόρισμα

Η κοινοβουλευτική ατζέντα αυτή την εβδομάδα προβλέπεται φλογερή. Αύριο, Τρίτη, θα συζητηθούν στην Ολομέλεια τα πορίσματα των κομμάτων για την Εξεταστική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ετοιμάζεται για σφυροκόπημα για το κυβερνητικό πόρισμα που απαλλάσσει από ευθύνη τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, κόντρα στην άποψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζητούσε να ελεγχθούν. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά θα επιμείνουν, λοιπόν, στη σύσταση Προανακριτικής, ανεμίζοντας το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτό που η «γαλάζια» πλειοψηφία φρόντισε να στείλει με συνοπτικές διαδικασίες στον κάλαθο των αχρήστων. Την Τέταρτη, θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων για έρευνα και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Πολλοί παίζουν στοιχήματα για το αν θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς, μιας κι έχει επικρίνει τη σύμβαση με τη Chevron.

Βολές Καραμανλή για τα αγροτικά

Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Καραμανλής άσκησε κριτική για την αγροτική πολιτική και αιχμές για αδιαφάνεια. Από το βήμα αγροτικού συνεδρίου στην Ξάνθη, έκανε λόγο για «μπαλώματα», εξαγγελίες της στιγμής και «υπό πίεση διαπραγματεύσεις» με τις οποίες η κυβέρνηση ανακυκλώνει την κρίση που πλήττει τον αγροτικό κόσμο. Ο Καραμανλής ύψωσε ασπίδα προστασίας στους αγρότες που βγαίνουν στους δρόμους, ενώ τους αποκάλεσε θύματα της αδράνειας των κυβερνήσεων και πέταξε το γάντι σε όσους τους αντιμετωπίζουν ως «επαναστάτες χωρίς αιτία». Ισως η πιο σκληρή φράση της ομιλίας του αφορούσε τον τρόπο που (δεν) πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι για τις ζωονόσους. Μίλησε ανοιχτά για καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις που γίνονται «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Ενώ κόντρα στην κυβερνητική γραμμή ήταν και η αρνητική θέση που διατύπωσε για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, για την οποία ταυτίστηκε με τις αντιδράσεις των αγροτών και της αντιπολίτευσης.

Επισήμως υποψήφιος ο Καράογλου

Ο Θόδωρος Καράογλου παρουσίασε την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις εκλογές του 2028 βάζοντας «φωτιά» στο γαλάζιο παρασκήνιο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση για την ανακοίνωσή του εξελίχθηκε σε παρέλαση γαλάζιων στελεχών με ισχυρή εκπροσώπηση από το καραμανλικό μπλοκ.

Στην πρώτη γραμμή στήριξης οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Ευριπίδης Στυλιανίδης, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Νίκος Παπαϊωάννου και Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, Φάνης Παππάς, Διαμαντής Γκολιδάκης και Δημήτρης Κούβελας, καθώς και πολλοί μακεδόνες βουλευτές όπως η Αννα Μάνη Παπαδημητρίου, η Στέλλα Αραμπατζή, ο Γιώργος Γεωργαντάς κι ο Χρήστος Μπουκώρος. Την υποψηφιότητά του έχει διαμηνύσει και δεύτερος νεοδημοκράτης, ο Κώστας Γιούτικας, που υποστηρίζεται από τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Το επικείμενο «μπρα ντε φερ» μεταξύ καραμανλικών και υποστηρικτών Τζιτζικώστα θα είναι μια ενδιαφέρουσα εσωκομματική σύγκρουση.