Θεσμική σοβαρότητα

Διττή σημασία έχει η σημερινή επίσκεψη του προέδρου Κυριάκου Α’ στην Κύπρο, από κοινού με τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Αυτονόητα, θεωρώ, χωρίς περιττές επεξηγήσεις, για την εσωτερική πολιτική σκηνή.

Ειδικά τώρα που έχει πιστωθεί αρκετούς πόντους με την αποστολή στην Κύπρο των δύο φρεγατών και των τεσσάρων F-16. Για τη διεθνή ωστόσο, και κυρίως μετά τις πληροφορίες για την αποστολή στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τεσσάρων τουρκικών F-16, το πράγμα προσλαμβάνει άλλη διάσταση μέσα στη γεωπολιτική αναταραχή που επικρατεί, με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο εν εξελίξει.

Τέλος, να αναφέρω ότι επίσκεψη στην Κύπρο προγραμματίζει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νικ. Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας και ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την υπόλοιπη κυπριακή ηγεσία.

Χτίζει θεσμική σοβαρότητα.

Ανοιχτή πρό(σ)κληση

Κάνει ό,τι μπορεί ο φουκαράς ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας να εγκατασταθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, ωστόσο η προσπάθεια όχι μόνο δεν ευοδώνεται, αλλά δημιουργεί την αίσθηση ότι κάθε μέρα το πηγαίνει και πιο χαμηλά το πράγμα, προκειμένου να το πετύχει. Ας πούμε, παρουσίασε στην Κοζάνη το «παραμύθι» του, το βράδυ του Σαββάτου. Και τι είπε προκειμένου να στρέψει τον πρόεδρο Κυριάκο Α΄ εναντίον του;

Οτι ο Κυριάκος Α’ «εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του βασιλιά. Σέρνεται στους διαδρόμους εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά, ο οποίος τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του». Ο «βασιλιάς» είναι ο πρόεδρος Τραμπ, φυσικά, και ο δικός μας, αφού υπενθύμισε στο ακροατήριο ότι ο Κυριάκος Α’ είχε εξαπολύσει κατά το παρελθόν επιθέσεις κατά του Τραμπ (πότε; Δεν θυμάμαι κάτι…), υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Α’ «δυστυχώς αποδεικνύεται μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας».

Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ; Προ(σ)κληση ανοιχτή. Κάνε μου, ρε Κυριάκο, κι εσύ μια επίθεση, πες με «κωλοτούμπα» να στήσουμε – επιτέλους! – το beef, να στρώσει κάπως η εκστρατεία μου, που μόνο πικραμένους συριζαίους συγκεντρώνει…

Επενδύει στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κοζάνη, ο πρόεδρος εξ εφέδρων Αλέξης τη γέμισε την αίθουσα της Στέγης Ποντιακού Πολιτισμού, αλλά, όπως μου μετέφερε ένας δικός μου, «ήταν όλοι οι συριζαίοι της περιοχής». Και στο πάνελ, συριζαίοι επίσης. Από Θέμη Μουμουλίδη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό, μέχρι Θόδωρο Καρυπίδη, τον πρώην περιφερειάρχη του στην περιοχή. Αρα, ο άνθρωπος βαδίζει σταθερά στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Νωρίτερα, την Παρασκευή δηλαδή, είχε εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, σε μια εκδήλωση συριζαίων της πόλης, που είχε την ψευδεπίγραφη αναφορά «για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», ενώ στην πραγματικότητα οι δικοί του την οργάνωσαν.

Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο καθηγητής του ΑΠΘ Α. Στυλιανού, ο οποίος ανήκει στον στενό πυρήνα των συνεργατών του και επίσης μετέχει του περίφημου επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος. Μάζεψε ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε από το πανεπιστήμιο, ήρθαν και αρκετοί συριζαίοι της πόλης, γέμισε η αίθουσα του δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Και εκεί άκουσαν τον δικό μας να… πολλαπλασιάζει την αξία της ερώτησης του ενός εκατομμυρίου, για το «πότε» θα ανακοινώσει το κόμμα, κάτι το οποίο, ως γνωστόν, έχει στερήσει τον… ύπνο από τους συνέλληνες!.. Με άνεση την έκανε ερώτηση του ενός… δισεκατομμυρίου (τι φιλαυτία είναι αυτή, ρε φίλε…)!!

Το πρωτάθλημα και ο… «Ζήκος»

Και τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά, αφού έμπλεξε ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ και την πίκρα μας των παναθηναϊκών που έχουμε να δούμε πρωτάθλημα 15 χρόνια; Τα ακόλουθα απίθανα: «Εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, σ’ αυτό δουλεύουμε μεθοδικά, και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση και εμπειρία, που θα πετάει και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Στο ραντεβού με την Ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις, να πας νωρίτερα και να σε στήσει ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες, όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε, και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα»!!

(Παρεμπιπτόντως, το outfit με το οποίο εμφανίστηκε, μαύρο πουλόβερ με λαιμόκοψη και σακάκι ψαροκόκαλο στις αποχρώσεις του γκρι, και κυρίως το ύφος με το οποίο απευθύνθηκε στο ακροατήριο έδωσαν την αφορμή σε διάφορους αθλίους στο Διαδίκτυο… «Ζήκο» να τον ανεβάζουν, «Ζήκο» να τον κατεβάζουν. Ας το προσέξει την επόμενη φορά, μη δίνει αφορμές σ’ αυτούς τους αθλίους…)

Social «παπάτζες»

Εχει ξεφύγει πάντως το πράγμα εντελώς με όσα διακινούνται στο βορβορώδες Διαδίκτυο. Ο,τι «παπάτζα» μπορείς να φανταστείς, θα τη βρεις εκεί. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιος γράφει κάτι, είναι ότι υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι, sites και ανώνυμοι λογαριασμοί στα social media, που είναι έτοιμοι να αρπάξουν την «παπάτζα» και να την κάνουν πύραυλο! Αδιαφορώντας αν διαθέτει ίχνος αλήθειας και αν πλήττονται οικογένειες, παιδιά, η ίδια η ηθική. Το μόνο που ίσως να δείχνει κάτι και πρέπει να αναλυθεί επαρκώς είναι ότι το φαινόμενο πολλαπλασιάζεται στη νιοστή όταν σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα. Το τελευταίο κρούσμα δεν αφορά αυτό καθαυτό πολιτικό πρόσωπο, αλλά ένα παιδί – την κόρη του Πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, Σοφία. Η κοπέλα ήταν μεταξύ των εγκλωβισμένων στο Ομάν και κατάφερε να επαναπατριστεί με εμπορική πτήση στην Αθήνα.

Ενα site, άγνωστο πώς, ισχυρίστηκε πως ο επαναπατρισμός της πρωθυπουργικής θυγατέρας έγινε με lear jet, το οποίο κόστισε, τάχα μου, 50.000 ευρώ, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός!!!

Η άθλια, από κάθε άποψη, ιστορία αναπαράχθηκε αγόγγυστα επί πολλές ώρες στο δυσώδες Διαδίκτυο, μέχρι που το κορίτσι κατήγγειλε την αδιανόητη λάσπη και συκοφαντία εις βάρος της και εις βάρος της οικογένειάς της. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι έφτασε πια ο καιρός να τεθούν επιτέλους κανόνες σ’ αυτή τη σαπισμένη υπόθεση που φέρει τον τίτλο «ελευθερία έκφρασης στο Διαδίκτυο». Ελεος πια με τους ανώνυμους απατεώνες του πληκτρολογίου…

Απώλεια

Μια ιστορική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό στην προοδευτική σκέψη, την οποία με συνέπεια υπηρέτησε επί δεκαετίες.

Ο Γιώργος Βότσης εκ Λάβδανης Ιωαννίνων διέγραψε μια μεγάλη πορεία στον Τύπο, ταυτίζοντας το όνομά του με την «Ελευθεροτυπία», της οποίας υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στα χρόνια της ακμής της εφημερίδας. Ενθερμος Ηπειρώτης, ο Βότσης αποτέλεσε για στρατιές δημοσιογράφων πρότυπο ορθής αντίληψης των πραγμάτων και παράδειγμα σταθερής προσήλωσης στις αρχές της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και σύμφωνης με τους κανόνες της δεοντολογίας δημοσιογραφίας.

Οι φίλοι του, και όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε και τρόπον τινά μας συνέδεσε μια κοινή, παράλληλη, πορεία στη δημοσιογραφία, θα τον αποχαιρετήσουν μεθαύριο Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο.

Καλό ταξίδι, πατριώτη μου…