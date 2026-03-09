Παρακολουθούσα εικόνες να έρχονται από το Ντουμπάι (στα social media φυσικά), με παρέα βρετανών τουριστών να έχει «πιάσει» μια υπέρλαμπρη παραλία και να χορεύει στους ρυθμούς της house! Οι άνθρωποι έδειχναν πανευτυχείς, ήρεμοι, έτρωγαν, έπιναν, καμιά ανησυχία κάτω από τις ζεστές αχτίδες του ήλιου.

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον του πλέον χρυσοφόρου spot στον πλανήτη, τα θραύσματα από τους πυραύλους να χτυπούν λαμπερά, πανάκριβα ξενοδοχεία και άλλες περιοχές, δείχνει να μην επηρεάζει αρκετούς ανθρώπους.

Ο σεΐχης άλλωστε του Ντουμπάι (γνωστός στον δυτικό κόσμο για τα μεγάλα ξενοδοχεία στο Knightsbrigde του Λονδίνου και άλλες ιδιοκτησίες σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης), υποστηρίζει ότι όσοι διαμένουν ή επισκέπτονται το Ντουμπάι να μην «περνούν» προς τα έξω ένα «άσχημο» κλίμα. Ολα είναι okey, όλοι συνεχίζουμε τη ζωή μας στο Εμιράτο.

Στην Αθήνα πάλι, οι άνθρωποι ανησύχησαν τις πρώτες ημέρες, με όλη αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα με το χτύπημα στο Ακρωτήρι της Κύπρου, τώρα όμως τους βλέπω να κυκλοφορούν παντού, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό. Café, εστιατόρια, bar, γκαλερί, όλα ήταν γεμάτα το Σαββατοκύριακο.

Τα κορίτσια στα πολυκαταστήματα δοκίμαζαν τα καινούργια ροζ λιπ γκλος, τα αγόρια έπιναν κοκτέιλ στο κέντρο της πόλης ή στα εντυπωσιακά spots της αθηναϊκής Ριβιέρας. Ολο και κάτι γινόταν από το Κολωνάκι και τους πεζόδρομους της Αθήνας, μέχρι το Λαγονήσι. Χρυσό και μπλε το σκηνικό.

«Αμφίδρομη μνήμη»

Η Citronne Gallery εγκαινίασε μια νέα ετήσια σειρά ομαδικών εκθέσεων, τις «Διασταυρώσεις», που φέρνουν σε επαφή έργα και καλλιτέχνες από διαφορετικές ηλικίες με διαφορετικές προτάσεις. Η πρώτη έκθεση τιτλοφορείται «Αμφίδρομη μνήμη», μια θεματική που παραπέμπει στο παρελθόν, όπως το ξανακοιτάζει ή και το ανασκευάζει το παρόν. Συμμετέχουν με τα έργα τους οι εικαστικοί Κωστής Βελώνης, Ευγενία Βερελή, Χρυσή Παπαδάκη, Αλίκη Παπαδημητρίου, Ναταλία Παπαδοπούλου, Νάνα Σαχίνη, Ευγενία Φραγκολιά.