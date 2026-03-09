Η ελληνική διοίκηση έχει, παραδοσιακά, μια ιδεολογική αλλεργία σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ρουτίνα, εδώ θεωρείται αιτία «εθνικού συναγερμού».

Και αυτή την αντίληψη είδαμε να ξεδιπλώνεται στη Βουλή, σε ένα ζήτημα που πέρασε τελείως απαρατήρητο, με πρωταγωνιστές τον υφυπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ.

Ο βουλευτής ρώτησε το υπουργείο Μεταφορών αν σκοπεύει να παρέχει τη δυνατότητα φωνητικής εξέτασης για τα διπλώματα οδήγησης και σε άλλες γλώσσες, πέραν της ελληνικής, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες στην ΕΕ.

Μία από αυτές θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να είναι και η τουρκική, για πολίτες της μειονότητας στη Θράκη που δεν γράφουν ούτε διαβάζουν καλά ελληνικά. Μιλάμε για ανθρώπους που η πολύχρονη απουσία του κράτους (δεν ξεχνάμε τις μπάρες, τον αναλφαβητισμό, την ανεργία και τον τηλεοπτικό αποκλεισμό) τους έκανε έρμαια σε πελατειακά δίκτυα, μετατρέποντας γραφειοκρατικά ζητήματα σε εργαλείο ρουσφετιού, ενώ την ίδια απουσία εκμεταλλεύτηκε και η Τουρκία για τους λόγους που όλοι φανταζόμαστε.

Πώς αντέδρασε ο κ. Κυρανάκης; Με πατροπαράδοτη περιφρόνηση, μπέρδεψε την οδική με την εθνική ασφάλεια. «Η ελληνική γλώσσα είναι ο συνδετικός κρίκος για να συμβιώνουμε» είπε διδακτικά, συστήνοντάς μας ως νέος Ρήγας ή Κοραής «να έχουμε στοιχεία της ταυτότητάς μας ορατά και σεβαστά».

Σε πρώτη ανάγνωση, βλέπεις ότι ο υπουργός απλώς απευθύνεται στο ξενοφοβικό ακροατήριό του με επιχειρηματολογία επιπέδου «Ομάδας Αλήθειας». Σε δεύτερη ανάγνωση, το πράγμα γίνεται τραγικωμικό.

Για να πάρει κάποιος δίπλωμα στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθεί κάποια εθνική μας ταυτότητα; Είναι κάποιου είδους άυλη πολιτισμική κληρονομιά η ελληνική οδηγική συμπεριφορά; Μήπως να Συν τοις άλλοις, ο υπουργός αγνοεί τη νομοθεσία. Αυτό που ζήτησε ο Ιλχάν Αχμέτ, πέραν του ότι είχε εφαρμοστεί παλαιότερα από κυβέρνηση της ΝΔ, προβλέπεται και σήμερα στα άρθρα 6, 10 και 30 του νόμου 4850/2021.

Ο οποίος εξουσιοδοτεί τον υπουργό Μεταφορών να ορίσει τις ξένες γλώσσες στις οποίες θα γίνεται προφορική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Πρόκειται για νόμο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε που διήγε περίοδο φιλελεύθερων αναζητήσεων. Τώρα, βέβαια, η γραμμή είναι η πατριωτική αριστεία. Περαστικά μας.