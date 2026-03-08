«Αμφίβολη» αλλά «όχι απίθανη» χαρακτηρίζει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, λόγω της Κύπρου, ακολουθώντας τη Μεγάλη Βρετανία, ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και ιδρυτικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο St Andrews στη Σκωτία Αλί Ανσάρι.

«Αν τελικά η Ισλαμική Δημοκρατία επιβιώσει, θα έχει επιτύχει πύρρειο νίκη» προσθέτει ο ακαδημαϊκός και συγγενής της οικογένειας του τελευταίου σάχη του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί. Παρότι στη συνομιλία που είχαμε, κατά τη διάρκεια των αιματοκυλισμένων διαμαρτυριών στο Ιράν τον περασμένο Ιανουάριο, υποστήριζε ότι ο γιος του σάχη Ρεζά Παχλαβί «αυτή τη στιγμή είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή για το Ιράν», στην παρούσα συζήτηση, μιλώντας για τα σενάρια εξουσίας στην Τεχεράνη την επόμενη ημέρα, απέφυγε να κάνει την παραμικρή αναφορά στο πρόσωπό του.

Πώς κρίνετε τη στρατηγική και τις επιθέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών μέχρι στιγμής και ποια πρόβλεψη κάνετε για τη διάρκεια και το αποτέλεσμα; Θα εμπλακούν και άλλες χώρες; Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν δήλωσαν ότι δεν θα αφήσουν αναπάντητες τις επιθέσεις στο έδαφός τους.

Ναι. Θα εμπλακούν και άλλες χώρες και η σύρραξη θα επεκταθεί. Η στρατηγική του Ιράν στοχεύει στην πρόκληση γενικής ανάφλεξης στην περιφερειακή και διεθνή οικονομία. Το αποτέλεσμα που ωστόσο θα επιτύχει είναι πιθανότατα να στρέψει τον αραβικό κόσμο εναντίον του. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν καλά για την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο πόλεμος της Γάζας ήταν καταστροφικός για το Ιράν και οι εξελίξεις στη Συρία.

Κινδυνεύει η Κύπρος με άμεση εμπλοκή; Το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης κατονομάστηκε από το Ιράν ως «νόμιμος» στόχος. Μπορεί να δεχθεί επίθεση και η Ελλάδα;

Παρότι αμφίβολο, η Κύπρος μπορεί να φέρει τη Βρετανία εντός του πολέμου. Για τη Σούδα δεν μπορώ να κάνω σχόλιο. Δεν έχω την ανάλογη γνώση.

Η Κύπρος μπορεί να σύρει και την Ελλάδα στον πόλεμο;

Αμφίβολο, αλλά, καθώς όλα είναι ρευστά, όχι απίθανο.

Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχουν υποβαθμιστεί μέχρι στιγμής, αρχής γενομένης από τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου;

Εκτιμώ ότι η εστίαση της επίθεσης έχει δοθεί, προσώρας, σε μεσαίες καθεστωτικές υποδομές. Δεν ξέρουμε πού θα επικεντρωθεί στη συνέχεια.

Οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, μαζί με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη στο Ιράν, παρότι συντριπτικά ο ασθενέστερος αντιμαχόμενος;

Θα μπορούσε, αλλά μόνο αν το Ιράν κατάφερνε να ξεπεράσει τα χτυπήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Προς το παρόν, αυτό δεν είναι σαφές. Το κόστος για το Ιράν θα είναι τεράστιο, ούτως ή άλλως, οπότε ακόμη αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιβιώσει, θα έχει επιτύχει πύρρειο νίκη.

Πόσο κοντά στην κατάρρευσή του είναι το θεοκρατικό καθεστώς; Σε περίπτωση πτώσης του, υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση ή η χώρα οδεύει προς το χάος; Ποια μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση;

Το καθεστώς είναι σε πολύ εύθραυστη κατάσταση. Η αλλαγή μπορεί πράγματι να έρθει, αλλά όχι όσο πέφτουν βόμβες. Για την επόμενη ημέρα υπάρχει μια σειρά από επιλογές. Υπάρχει νοσταλγία και για τη μοναρχία.