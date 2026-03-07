Η νέα εποχή στη Formula 1 είναι γεγονός. Δεσπόζουν οι ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, κάνουν… ντου νέοι κατασκευαστές (Cadillac, Audi), ξεχωρίζει η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία στα μονοθέσια που μεταβάλλει και την αεροδυναμική, ενώ το θέαμα θα παραμείνει απαράμιλλο, με λιγότερες ενεργειακές «σπατάλες» χάρη στην υβριδική εποχή!

Οι οδηγοί έχουν να διαχειριστούν ένα νέο πεδίο οδήγησης εξαιτίας των υβριδικών μηχανών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις ανακατατάξεις μέσα στην πίστα. Οι περισσότεροι μιλούν για πολύπλοκη διαχείριση, με χαμηλότερες ταχύτητες και προειδοποιούν ότι τα προσπεράσματα με τα νέα μονοθέσια του 2026 στη Formula 1 ενδέχεται να είναι πιο δύσκολα.

Στο «ζουμί» των μεγάλων αλλαγών: Η Formula 1 θα βιώσει με τα νέα μονοθέσια τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση που έχει υποστεί στην 75χρονη ιστορία της. Η ηλεκτροκίνηση είναι ο πρωταγωνιστής όπου η ηλεκτρική ισχύς των κινητήρων έχει ανέβει από τα 120 στα 350 kW, μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε βασικό πυλώνα της συνολικής απόδοσης.

Οι ανησυχίες

Πριν από λίγες ημέρες ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ζήτησε αλλαγές στους κανονισμούς, ακόμη και πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Μελβούρνης, αφού προβλέπει αυξημένη επικινδυνότητα στις εκκινήσεις, εξαιτίας της υβριδικής τεχνολογίας και της διαφορετικής διαχείρισης. Το 2026 χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο εξηλεκτρισμό των μονοθεσίων.

Σχεδόν οι περισσότεροι οδηγοί έχουν δηλώσει την ανησυχία τους για τα νέα μονοθέσια. Ο Τζορτζ Ράσελ παραδέχθηκε ότι το στυλ οδήγησης αλλάζει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ο Φερστάπεν ανέφερε ότι οι οδηγοί πρέπει να ξεχάσουν την οδήγηση με τέρμα το γκάζι και πλέον πρέπει να προσηλωθούν στη σωστή διαχείριση της ενέργειας, τονίζοντας με καυστικό τρόπο ότι αυτό δεν είναι Formula 1.

Ακόμη πιο ειρωνικός με τη νέα κατάσταση στα νέα μονοθέσια ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, όντας ο γηραιότερος πιλότος: «Στις στροφές είμαστε περίπου 50 χλμ./ώρα πιο αργοί, γιατί δεν θέλουμε να ξοδέψουμε ενέργεια. Με αυτή την ταχύτητα μπορείς, πλέον, να οδηγήσεις το μονοθέσιο. Αυτό μπορεί να το οδηγήσει κι ο σεφ μας!». Η γνώμη του Αλόνσο λαμβάνεται περισσότερο από κάθε άλλο οδηγό, όντας ο πιλότος με τη μεγαλύτερη εμπειρία αφού έχει γνώση των αλλαγών που έχουν υποστεί τα μονοθέσια για περισσότερο από 20 χρόνια!

Eπίσης, το… αγαπημένο DRS των πιλότων καταργείται και τη θέση του παίρνει το «Override»: ένα σύστημα που αξιοποιεί την επιπλέον ισχύ από την μπαταρία και ενεργοποιείται στην αρχή της ευθείας.

Οπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα τα μονοθέσια έχουν ήδη υποστεί μια ισχυρή δίαιτα! Το ελάχιστο όριο βάρους έχει μειωθεί κατά 32 κιλά (από τα 800 στα 768 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Διαθέτουν πιο κοντό μεταξόνιο, ενώ το πλάτος τους είναι μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, στοιχεία που θα επηρεάσουν την αλλαγή συμπεριφοράς των μονοθεσίων στα επερχόμενα γκραν πρι.

Kαι όλα αυτά στον βωμό της οικολογίας! Η χρήση βιώσιμων καυσίμων εντάσσεται στη στρατηγική απανθρακοποίησης του θεσμού, στοιχείο που αποτελεί βασικό άξονα της νέας εποχής στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Χαμόγελα

Την ώρα που οι μεγάλες ομάδες «κλαίνε» για τις νέες προδιαγραφές, στη Ferrari κρυφογελάνε, μετά τις ανταγωνιστικές επιδόσεις τους στις τελευταίες δοκιμές προς έκπληξη όλων. Το νέο μονοθέσιό τους, η SF-26, δεν έδειξε απλώς ανταγωνιστικό σε ρυθμό, αλλά ξεχώρισε από τα υπόλοιπα μονοθέσια, χάρη στις αεροδυναμικές λύσεις. Βρήκαν το μυστικό της επιτυχίας; Απλά, τυχαίο γεγονός; Σε κάθε περίπτωση ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον μπαίνουν με νέα όπλα στην πίστα και βλέπουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το νέο πρωτάθλημα που τους… κλείνει το μάτι!

Πάντως, το πρώην μεγάλο αφεντικό της Formula 1, ο Mπέρνι Εκλεστον, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και δηλώνει ότι οι νέοι κανονισμοί ίσως απομακρύνουν τον κόσμο από τη Formula 1. «Στην αρχή της σεζόν θα υπάρχει μπέρδεμα, γιατί όλοι θα πρέπει να ξαναμάθουν τη Formula 1. Ο κίνδυνος είναι να χάσουμε τους φιλάθλους. Ελπίζω να κάνω λάθος», ανέφερε ο έμπειρος τεχνοκράτης του αθλήματος.

Σημειώστε την είσοδο της Audi στη Formula 1 (που κρατάει μικρό καλάθι και ποντάρει σε διεκδίκηση πρωταθλήματος μετά το 2030), που εξαγόρασε την ομάδα της Sauber, αλλά και την επιστροφή της Ford στον κόσμο της F1 σε συνεργασία με τη Red Bull Powertrains, ενώ η Cadillac κάνει το ιστορικό της ντεμπούτο ως η 11η ομάδα του πρωταθλήματος.

Σε κάθε περίπτωση αύριο, τα φώτα πέφτουν και η νέα εποχή θα φανερώσει κατά πόσο οι αλλαγές θα κάνουν καλό στο άθλημα ή όχι.

Μισθοί σε άνοδο

Mπορεί η Formula 1 να εισέρχεται σε νέα εποχή με υβριδικά μοτέρ και οικονομία στα καύσιμα, όμως οι μισθοί των πιλότων συνεχίζουν να είναι παχυλοί. Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο πιο ακριβοπληρωμένος πιλότος και για το 2026, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Δίπλα του ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λιούις Χάμιλτον, που εισπράττει ετησίως 60 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να έχουν υπολογιστεί τα μπόνους και οι χορηγίες.

Ο πιο οικονομικός πιλότος φαίνεται να είναι νεοεισερχόμενος, ο Αρβιντ Λίντμπλαντ, ο μοναδικός rookie, που αμείβεται από τη Racing Bulls από 500.000 έως ένα εκατομμύριο δολάρια.