«Θα ήταν υπέροχο αν ήθελαν οι κουρδικές δυνάμεις να επιτεθούν στο Ιράν» δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως για την είσοδο χιλιάδων κούρδων μαχητών από το Ιράκ στο ιρανικό έδαφος. Οπως έγινε γνωστό, μαχητές από διάφορες κουρδικές ιρανικές παρατάξεις με την υποστήριξη της Μοσάντ και της CIA προετοιμάζονται για μια πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος του Ιράν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με αμερικανούς και ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χθες ο ιρανικός στρατός στόχευσε αρχηγεία των ιρανικών κουρδικών δυνάμεων στο Βόρειο Ιράκ, εν μέσω φημών ότι ορισμένες από τις δυνάμεις αυτές έχουν ήδη περάσει σε ιρανικό έδαφος.

Η Χάνα Χουσεΐν Γιαζντάν Πάνα του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) είχε αναφέρει νωρίτερα ότι έξι κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης – οι οποίες πρόσφατα σχημάτισαν τον Συνασπισμό Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν για να πολεμήσουν το Ιράν – συντονίζουν τα σχέδιά τους, αλλά χρειάζονταν τους Αμερικανούς για να ανοίξουν τον δρόμο «παρέχοντας αεροπορική υποστήριξη και καταστρέφοντας τις αποθήκες όπλων των ιρανικών δυνάμεων». Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η αεροπορία «επιχειρεί εντατικά στο Δυτικό Ιράν προκειμένου να υποβαθμίσει τις ιρανικές δυνατότητες εκεί και να ανοίξει έναν δρόμο προς την Τεχεράνη δημιουργώντας μεγαλύτερη ευχέρεια στις στρατιωτικές κινήσεις εκεί».

Μία ημέρα πριν από την έναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες από τις δύο κύριες κουρδικές παρατάξεις στο Ιράκ – τον Μασούντ Μπαρζανί και τον Μπάφελ Ταλαμπανί. Οι Κούρδοι διαθέτουν χιλιάδες στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων Ιράν – Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος. Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ φέρεται να προσέφερε «εκτεταμένη αμερικανική αεροπορική κάλυψη» και άλλη υποστήριξη σε αντικαθεστωτικούς ιρανούς Κούρδους, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο περιοχών της δυτικής ιρανικής επικράτειας. To θέμα ανησυχεί ιδιαίτερα την Τουρκία, η οποία, μέσω του υπουργού Αμυνας, ανακοίνωσε χθες ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της PAK, καθώς, όπως αναφέρεται σε τουρκική ανακοίνωση, «απειλεί την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα του Ιράν», αλλά στην πραγματικότητα ανησυχεί για τη δική της κουρδική μειονότητα και την πιθανότητα δημιουργίας κουρδικού κράτους στα σύνορά της.

Σύμφωνα με τους «New York Times», μια κουρδική χερσαία επίθεση σε συντονισμό με την αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον στόχων του καθεστώτος της Τεχεράνης θα ήταν ένας πιθανός τρόπος για να αυξηθεί η πίεση στους μουλάδες και να ενθαρρυνθεί μια εσωτερική εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του Ιράν. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Αxios ότι οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τη Μοσάντ και τις υπηρεσίες κατασκοπείας της CIA.

Ο στόχος είναι να καταληφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή στην κουρδική περιοχή εντός του Ιράν, προκειμένου να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να προκληθεί μια ευρύτερη εξέγερση. «Ο πόλεμος ξεκίνησε σε μια πρώτη φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA και σε άλλα επίπεδα» ανέφερε ισραηλινός αξιωματούχος.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά σε ενημέρωση στο Κογκρέσο κεκλεισμένων των θυρών, την Τρίτη, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς». Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ στο Ιράν προήλθε αρχικά από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές παρατάξεις όχι μόνο στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και πολιτική στήριξη για μια κουρδική αυτόνομη περιοχή στο Ιράν σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, πρόσθεσε, παρατηρώντας: «Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις δεν έχουν αρκετή στρατιωτική δύναμη και θα μπορούσαν να καταλήξουν κρέας για τα κανόνια». Γι’ αυτό και είναι αναγκαίος ο εξοπλισμός και η αεροπορική στήριξή τους από τις ΗΠΑ.