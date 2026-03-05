Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Κηφισιάς επικρατώντας με 4-1 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μια νίκη που ήρθε κατά το ήμισυ από το σημείο του πέναλτι. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Ράχμαν Μπάμπα και Γιάννης Κωνσταντέλιας, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Στο αρχικό σχήμα επέστρεψαν οι Μπάμπα, Κεντζιόρα, Σάντσες, Οζντόεφ και Γιακουμάκης, ενώ ο Μπιάνκο διατηρήθηκε στον ρόλο του επιτελικού μέσου πίσω από τον επιθετικό.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν στο παιχνίδι έχοντας τον έλεγχο της μπάλας και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, ωστόσο το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 23ο λεπτό ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε, με την πρώτη διάγνωση να κάνει λόγο για διάστρεμμα, γεγονός που δυσκολεύει την παρουσία του στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Τη θέση του πήρε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος έμελλε να εξελιχθεί σε καθοριστικό πρόσωπο της αναμέτρησης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό. Επειτα από εκτέλεση φάουλ του Ζαφείρη, ο Θεοδωρίδης σταμάτησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γερεμέγεφ, ο οποίος ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα, κάνοντας το 0-1.

Στο 60ό λεπτό οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα, όταν ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε φάουλ από μακρινή απόσταση, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Τσιφτσή και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Στο 69ο λεπτό ο Σάντσες κέρδισε πέναλτι και ο Γερεμέγεφ ανέλαβε και πάλι την εκτέλεση, ευστοχώντας για δεύτερη φορά και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους «Ασπρόμαυρους» με 1-2.

Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους που άφησε η Κηφισιά. Στο 88ο λεπτό ο Ράχμαν Μπάμπα δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-3, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, ενώ στις καθυστερήσεις, σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα (77′ Ταβάρες), Χουχούμης (77′ Λαρούτσι), Εμπο (87′ Μουσίολικ), Αμανί (60′ Πόμπο), Μπένι, Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60′ Μίγιτς), Ζέρσον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79′ Καμαρά), Μπιάνκο (62′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (62′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (23′ Γερεμέγεφ).

Λέτο: «Να μας πει τι είδε στο πέναλτι»

Οι δύο προπονητές διαφώνησαν αναφορικά με τις αποφάσεις των διαιτητών και κυρίως τον καταλογισμό του δεύτερου πέναλτι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε: «Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ηταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».

Ο Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε: «Το κλειδί του αγώνα ήταν το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Πρέπει να μας πει ο διαιτητής τι προκάλεσε το πέναλτι. Αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, τότε κάθε επαφή πρέπει να δίνεται πέναλτι! Γιατί υπάρχει το VAR; Θα έπρεπε να τον καλέσει».