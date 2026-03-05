Μια μέρα πριν από το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού η ατμόσφαιρα στα δύο στρατόπεδα είναι εντελώς διαφορετική.

Στους γηπεδούχους επικρατεί αγωνία καθώς στον ήδη αμφίβολο (λόγω των ενοχλήσεων στη μέση) Σάσα Βεζένκοφ προστέθηκε ένας ακόμα μεγάλος πονοκέφαλος στον κόουτς Μπαρτζώκα που είδε και τον Τόμας Γουόκαπ να μην μπορεί να προπονηθεί λόγω ενός μυϊκού σπασμού.

Δύο κομβικοί παίκτες που εάν καταφέρουν τελευταία στιγμή να αγωνιστούν θα είναι ανέτοιμοι, αλλά θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια.

Την ίδια ώρα στο πράσινο στρατόπεδο, ύστερα από καιρό το κλίμα είναι εξαιρετικό και επικρατεί ευφορία, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε η ομάδα στην Κρήτη κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο το Κύπελλο απέναντι στους Ερυθρόλευκους.

Ευφορία και μια πρόκληση

Η πρώτη ομαδική προπόνηση του Ματίας Λεσόρ ύστερα από πολλούς μήνες με την ομάδα ανέβασε στο κατακόρυφο την ψυχολογία όλων. Φυσικά ο γάλλος σέντερ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο ντέρμπι, αλλά πλέον είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του στους αγώνες, μέσα στον Μάρτιο. Την ίδια ώρα έχει επιστρέψει και ο Ναν, ενώ ο Τολιόπουλος επέστρεψε με σούπερ ψυχολογία από την Ποντγκόριτσα και την εκπληκτική του εμφάνιση με την Εθνική κόντρα στο Μαυροβούνιο. Οι Πράσινοι έκοψαν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους χθες και εκεί ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έριξε μια νέα πρόκληση στο τραπέζι.

«Νομίζω ότι έχουμε «τα καλύτερα» σε όλα τα επίπεδα. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς, εκείνο το τραπέζι που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στο Σούνιο, να έχει και τα τρία Κύπελλα. Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου.

Εάν φέρετε και τα τρία Κύπελλα, εγώ θα βάλω έξτρα πριμ 1.000.000 ευρώ το οποίο θα μοιραστείτε» είπε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού.

Η ομάδα του θα παίξει με την Ντουμπάι στο Σαράγεβο όπου θα μετακομίσει η ομάδα από τα Εμιράτα, ενώ με τη Χάποελ (όπως και ο Ολυμπιακός) στη Σόφια.