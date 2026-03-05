Η Σαρακοστή αποτελεί την πιο σημαντική περίοδο νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την Καθαρά Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο. Είναι μια περίοδος αυτοσυγκράτησης και πνευματικής άσκησης, κατά την οποία οι πιστοί αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αβγά. Η νηστεία λειτουργεί ως ευκαιρία για το σώμα να ανανεωθεί και για τον νου να ηρεμήσει, συνδυάζοντας πνευματική καλλιέργεια με υγιεινή διατροφή.

Η διατροφή στη Σαρακοστή βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές. Οσπρια όπως φακές, ρεβίθια και φασόλια παρέχουν φυτική πρωτεΐνη και ίνες. Τα λαχανικά και τα χόρτα, όπως σπανάκι, μπρόκολο και λάχανο, προσφέρουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ενίσχυση του οργανισμού. Τα φρούτα αποτελούν πηγή ενέργειας και φυσικών σακχάρων, ενώ τα προϊόντα ολικής άλεσης, όπως καστανό ρύζι, πλιγούρι και ψωμί ολικής άλεσης, συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και προσφέρουν παρατεταμένη ενέργεια.

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, όπως τα καρύδια, τα αμύγδαλα και ο λιναρόσπορος, είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά, μαγνήσιο και βιταμίνη Ε, ενώ τα θαλασσινά καταναλώνονται επιλεκτικά και αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας και ωμέγα-3 λιπαρών. Το ελαιόλαδο και τα προϊόντα σόγιας αντικαθιστούν τα ζωικά λιπαρά, συμπληρώνοντας ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

Τα οφέλη της Σαρακοστής είναι πολλαπλά. Η μείωση των κορεσμένων λιπαρών και η αύξηση των φυτικών ινών υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία, ενώ τα αντιοξειδωτικά των λαχανικών, των φρούτων και των ξηρών καρπών βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στην προστασία των κυττάρων. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες βελτιώνουν την πέψη και προάγουν τη λειτουργία του εντέρου, μειώνοντας τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας. Η φυτοφαγική διατροφή βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου, μειώνοντας τον κίνδυνο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ενώ η χαμηλότερη θερμιδική πρόσληψη και η υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Η Σαρακοστή δεν ωφελεί μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα. Η πειθαρχία που απαιτεί η νηστεία ενισχύει την αυτοσυγκράτηση και μειώνει το άγχος, προσφέροντας αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. Με άλλα λόγια, η Σαρακοστή αποτελεί μια ολοκληρωμένη άσκηση υγείας: καθαρίζει το σώμα, ανανεώνει τον νου και υπενθυμίζει τη σημασία της ισορροπίας στη διατροφή και στην καθημερινή ζωή.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ