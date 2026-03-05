Ο κύριος Μοχάμαντ μαζί με τον κύριο Ιβάν και την κυρία Μιλένα, με φόντο τα παραδοσιακά «Σύρματα» της Κιμώλου, «πρωταγωνιστούν» στη φωτογραφία των μαθητών του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις του μικρού νησιού που κέρδισε το πρώτο βραβείο για την Ελλάδα στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τα 10 χρόνια του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)».

«Το θέμα του διαγωνισμού ήταν “τι σημαίνει για μένα η Ευρώπη”» εξηγεί στα «ΝΕΑ» η κυρία Ράνια Παπαδοπούλου, η οποία μαζί με την κυρία Ανδρονίκη Κωνσταντίνου ήταν οι εκπαιδευτικοί που συμβούλεψαν τα παιδιά στη συγκεκριμένη δράση. «Συζητήσαμε μαζί τους τις διάφορες αξίες από τις οποίες θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε. Εστιάσαμε τελικά στο πώς η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους που έρχονται από μέρη εκτός της ΕΕ, πώς μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και να κάνουν μια καινούργια αρχή… Εδώ στην Κίμωλο έχουμε πολλούς μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης – οι άνθρωποι στη φωτογραφία είναι πρόσωπα που έχουν έρθει στο νησί πριν από περίπου 10-15 χρόνια, εργάζονται, έχουν ενσωματωθεί πλήρως, έχουν κάνει μια νέα αρχή και είναι πάρα πολύ αγαπητοί και στους ανθρώπους της Κιμώλου και στα παιδιά. Με τα παιδιά, λοιπόν, θέλαμε να δείξουμε ότι ακόμα και σε ένα πάρα πολύ μικρό νησί της Ελλάδας, που ίσως πολλοί δεν ξέρουν καν πού βρίσκεται, οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης παίρνουν σάρκα και οστά». Οπως σημειώνει η κριτική επιτροπή:

«Οι μαθητές αποτύπωσαν την ιδέα τους για την Ευρώπη μιλώντας γι’ αυτήν εκεί όπου πραγματικά γεννιέται: στα μικρά, “αθόρυβα” μέρη και στις αυθεντικές ιστορίες των ανθρώπων της. Σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, την Κίμωλο, η εικόνα αποδίδει με έναν ιδιαίτερο, διαφορετικό από τα τετριμμένα και βαθιά αλληγορικό τρόπο τι σημαίνει Ευρώπη σήμερα: αποδοχή, αλληλεγγύη, ασφάλεια και μια νέα αρχή για όλους. Μέσα από ένα κάδρο άρτιο τόσο αισθητικά όσο και τεχνικά, αποτύπωσαν μια απλή αλλά δυνατή εικόνα καθημερινότητας, δίνοντας το στίγμα της χώρας μας και αναδεικνύοντας το αληθινό πρόσωπο της Ευρώπης – μιας Ευρώπης της ανθρωπιάς, της αποδοχής, της αλληλεγγύης και του σεβασμού, που γεννιέται στις μικρές κοινότητες και στις καθημερινές πράξεις των ανθρώπων». Το βραβείο για τον Εθνικό Νικητή της κάθε χώρας είναι μία αποστολή στις Βρυξέλλες (3 από τα παιδιά και 2 από τους καθηγητές) και η συμμετοχή σε ένα σεμινάριο νέων στις 18 Μαρτίου, όπου και θα εκτεθούν οι βραβευμένες φωτογραφίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Κυψέλη δραστηριοτήτων

Η φωτογραφία ήταν η αφορμή να ανακαλύψουμε ένα σχολείο-«διαμαντάκι» με 18 μαθητές (4 στην Α’ Γυμνασίου, 1 στη Β’ Γυμνασίου, 3 στη Γ’ Γυμνασίου, 4 στην Α’ Λυκείου, 2 στη Β’ Λυκείου και 4 στη Γ’ Λυκείου) και μια ομάδα εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, μια κυψέλη δραστηριοτήτων.

Μόλις βγήκε «στον αέρα» το πρώτο τεύχος της (πολύ ενδιαφέρουσας) μαθητικής διαδικτυακής εφημερίδας τους, KIMOLIA PRESS. Παράλληλα, τα παιδιά στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς αλλά και την ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Πεζοπορούν με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό όμιλο στα μονοπάτια της Κιμώλου, ενώ στο πλαίσιο του «Cine-Κίμωλος Club» παρακολουθούν επιλεγμένες ταινίες στο σχολείο. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες για τα παιδιά σε ένα μικρό νησί, όπου οι ευκαιρίες για δραστηριότητες είναι πολύ περιορισμένες. «Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά και για το σχολείο, αλλά και για την τοπική κοινωνία» λέει ο διευθυντής του σχολείου, κ. Ηλίας Τσακάλης.

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι οι μαθητές του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου, παράλληλα με το πρόγραμμα «Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», συμμετέχουν στα «Βήματα Δημοκρατίας» της Βουλής των Εφήβων και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής» του Make a Wish (περιμένουν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου διαγωνισμού). Αναμένουν αποτελέσματα, επίσης, από τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Οικονομική Ολυμπιάδα, ενώ έλαβαν έπαινο συμμετοχής στον διαγωνισμό SID 2026 για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τέλος, πήραν μέρος στην 1η Μαθητική Συνάντηση για την Ελληνική Γλώσσα.