Σε 77,5 δισ. ευρώ ανέρχονται συνολικά οι πόροι που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα από τα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ κ.ά.) την επταετία 2021-2027, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την απονομή των 9ων Growth Awards από την ελεγκτική Grant Thornton και τη Eurobank σε έξι ελληνικές επιχειρήσεις.

Οπως υπογράμμισε ο ίδιος, το αντίστοιχο «πακέτο» για την επταετία 2028-2034 θα είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος, βασίζοντας την εκτίμησή του στην πρόταση της Κομισιόν για το πολυετές οικονομικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου και την εμπειρία του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του προϋπολογισμού. Ετσι, το ευρωπαϊκό χρήμα που θα πέσει στην ελληνική οικονομία μεταξύ 2028 και 2034 αναμένεται να ανέλθει κοντά στα 70 δισ. ή 10 δισ. ευρώ ετησίως.

Ως εκ τούτου, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ στα τέλη του έτους. Με την παραπάνω εκτίμηση συμφώνησαν και οι υπόλοιποι διακεκριμένοι συμμετέχοντες στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της εκδήλωσης: ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, o διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton Βασίλης Καζάς και ο, εκτελών χρέη συντονιστή, επίτιμος καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά Νικόλαος Καραμούζης.

Να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις

Στην ανάγκη να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επενδύσεων επί του ΑΕΠ στάθηκε ιδιαιτέρως ο Βασίλης Καζάς, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται πέριξ του 15% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι στο 22%. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι είναι κρίσιμο να κατευθυνθούν επενδύσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας, όμως επισήμανε ότι αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν οι (πολύ μικρές) ελληνικές επιχειρήσεις δεν αποφασίσουν να μεγαλώσουν μέσω συγχωνεύσεων. «Να σταματήσουμε να ακολουθούμε την παροιμία “μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα”» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Από τη μεριά του, ο Φωκίων Καραβίας ανέφερε πως είναι λανθασμένη η αντίληψη που υπάρχει στην αγορά σχετικά με το κατά πόσο οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις. Οπως είπε, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα πρόβλημα στη λήψη δανείων, οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν λάβει σημαντικό μέρος των ενισχύσεων του ΤΑΑ, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση αν παρουσιάσουν ένα συνεκτικό επενδυτικό πλάνο στην τράπεζα. «Οι τράπεζες έχουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων και θέλουν να δώσουν περισσότερα δάνεια.

Δεν υπάρχει θέμα προσφοράς, αλλά θέμα υγιούς ζήτησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προς 90% η απορρόφηση του ΤΑΑ

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις με αρνητικά ίδια κεφάλαια και ζημίες ετησίως – ακόμα κι αν αυτά τα στοιχεία συχνά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, αλλά μια επίπλαστη εικόνα με στόχο τη φοροαποφυγή, όπως επισήμανε ο Νικόλαος Καραμούζης. Εξάλλου, ο Φωκίων Καραβίας προχώρησε σε αναθεώρηση της εκτίμησης σχετικά με το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ, λέγοντας πως αναμένει πλέον να φτάσει κοντά στο 90% αντί για 80% που ανέμενε μέχρι πρότινος, καθώς τους τελευταίους μήνες παρατηρείται επιτάχυνση του ρυθμού των εκταμιεύσεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας της Grant Thornton για τις προσδοκίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Οπως προκύπτει από την έρευνα, μόλις τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία, με τις ανησυχίες τους να εστιάζουν στους γεωπολιτικούς κινδύνους – σημειωτέον ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν την τελευταία σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ. Αλλωστε, στην κορυφή των προβληματισμών τους βρίσκεται η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω αύξησης των τιμών, καθώς και η αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων.

Τους γεωπολιτικούς κινδύνους ανέδειξε στην ομιλία του και ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank και επικεφαλής της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, λέγοντας πως οι επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Στα Growth Awards 2026 βραβεύτηκαν οι ANFARM HELLAS S.A., Αsso.subsea, KAPACHIM S.A., KOTRONIS PACKAGING, ΠΙΝΔΟΣ Α.Π.Σ.Ι. και NUMAN, ενώ τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.