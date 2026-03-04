Με δεδομένο πως ο Σίριλ Ντέσερς τραυματίστηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Ελλάδα με πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός να στερείται ακόμα των υπηρεσιών του, οι Πράσινοι αναζήτησαν τον Ιανουάριο έναν ποδοσφαιριστή ακόμα για την κορυφή της επίθεσης. Και μάλιστα είχαν επαφές με σημαντικά ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά και με συλλόγους, ώστε να αγοράσουν κάποιον παίκτη και να προσθέσουν ακόμα μία λύση στο «9» πλάι στους Τεττέη και Σφιντέρσκι. Δεν κατέστη δυνατό τελικά να πάρουν κάποιον ποδοσφαιριστή και έδειξαν να αφήνουν το θέμα για το καλοκαίρι, πλην όμως τα δεδομένα άλλαξαν πολύ γρήγορα. Και γι’ αυτό… ευθύνεται η παρουσία του Τεττέη.

Ο έλληνας επιθετικός έγινε πολύ γρήγορα απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και αυτή τη στιγμή θεωρείται ο νούμερο ένα επιθετικός της ομάδας. Σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και μια επιστροφή του Ντέσερς δεν θα έφερνε τη… φανέλα στο σπίτι για τον Νιγηριανό. Απλά θα αυξήσει κατά πολύ τον ανταγωνισμό, συν του ότι ο Τεττέη θα μπορεί σε κάποια ματς να αγωνιστεί και σαν εξτρέμ, σε μια θέση που έχει παίξει και στο παρελθόν και μπορεί να αποδώσει λόγω της ταχύτητάς του.

Η παρουσία του έλληνα φορ σε συνδυασμό με το ότι ο Ντέσερς θα είναι διαθέσιμος σε λίγο καιρό και φυσικά θα κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Κάτι που πλέον θα αφήσει πίσω την ανάγκη του Παναθηναϊκού για απόκτηση επιθετικού πρώτης γραμμής, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ντέσερς είχε έρθει ως αντικαταστάτης του Ιωαννίδη, με ένα πολύ μεγάλο ποσό και θεωρείται ίσως η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός σε λίγο καιρό θα έχει δύο επιθετικούς πρώτης γραμμής στη διάθεση του Μπενίτεθ, που μοιάζει δύσκολο το καλοκαίρι να ζητήσει και τρίτο.

Από κει και πέρα, το καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξει και μεγάλο ξεκαθάρισμα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σε έναν δεύτερο κύκλο αποχωρήσεων από την ομάδα, μιας και ο Μπενίτεθ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως δεν θέλει να δουλεύει με ένα υλικό άνω των 25-26 ποδοσφαιριστών, με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή να μετράει περισσότερους από 30.

Είναι κι αυτός ένας επιπλέον λόγος που ο Μπενίτεθ έχει χρησοιμοποιήσει έως τώρα πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έχει προχωρήσει σε πολλές δοκιμές και… ψάχνεται σε ορισμένα πράγματα.

Θέλει το καλοκαίρι να έχει μια σαφή εικόνα και να παραδώσει μια έκθεση με όλα όσα χρειάζονται ώστε να δουλέψει όπως γνωρίζει και ο Παναθηναϊκός της επόμενης σεζόν να αποφύγει τα φετινά λάθη και να καταφέρει να κάνει πρωταθλητισμό και να διεκδικήσει τον τίτλο, που είναι ο πολύ μεγάλος στόχος της ομάδας.

Σήμερα με τον ΟΦΗ

Non stop τα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, αφού σήμερα στις 18:00 στη Λεωφόρο υποδέχεται τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της Superleague.

Τα προβλήματα για ακόμα μια φορά είναι πολλά, μιας και είναι εκτός οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας που έκαναν ατομικό χθες, οι Σιώπης και Πάλμερ-Μπράουν που συνέχισαν τη θεραπεία τους, καθώς και οι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι που είναι τιμωρημένοι. Ο Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές και πάλι (ακολουθεί το ματς με τον Λεβαδειακό), ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί για πρώτη φορά ο Γιάγκουσιτς.