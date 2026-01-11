Ικανοποιημένος από την πρώτη εμφάνιση του Τεττέη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και την επανεμφάνιση των Πελίστρι, Κυριακόπουλου και Ρενάτο Σάντσες έμεινε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό:

«Ήταν πολύ σημαντικό να παίξουμε και να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, όπως θέλαμε, κάναμε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να μας είχαν δώσει περισσότερα γκολ και είδαμε και πως ο Τεττέη είχε ευκαιρίες για γκολ, αλλά κρατάμε το 3-0 και συνεχίζουμε.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επέστρεψαν οι Πελίστρι και Κυριακόπουλος. Είδαμε κάτι διαφορετικό απ’ αυτούς και θα προσθέσουν κάτι διαφορετικό. Ο Τεττέη είχε θετικό ντεμπούτο, είχε τις ευκαιρίες του, ήταν άτυχος όμως, αλλά κρατάμε το γεγονός ότι ήταν καλός.»

Σαραγόσα: «Παράξενες αποφάσεις»

Παράπονα εξέφρασε ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Ζεράρ Σαραγόσα, οποίος δήλωσε:

«Κάθε φάση από κόρνερ ήταν και πέναλτι σε βάρος μας, όπως είπα στον διαιτητή. Κάποιος εξωτερικός παράγοντας δεν αλλάζει το παιχνίδι. Και στο δεύτερο πέναλτι πήγαινε ξανά στο VAR και δίνει πέναλτι σε βάρος μας. Ωστόσο και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί με αυτές τις παράξενες φάσεις. Στο ημίχρονο μιλήσαμε και θέλαμε να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί στο δεύτερο μέρος. Θεωρώ ότι ήμασταν πιο δυνατοί στο κέντρο και σχετικά με το επιθετικό κομμάτια είχαμε περισσότερες ευκαιρίες να φτάσουμε στην επίθεση. Και φυσικά το καλό που κρατάμε είναι ότι ακόμα και με τρεις πίσω στην άμυνα είμαστε καλά».