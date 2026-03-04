Θα τα καταφέρει ο Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ; Εχει σημασία η απάντηση στο ερώτημα. Και αξίζει κάποιος να ανατρέξει στο παρελθόν προκειμένου να δει «τι ψάρια προπονητικά πιάνει» ο ιταλός κόουτς. Γιατί τη μια χρονιά που έμεινε στα μέρη μας, το 2013, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι άφησε πολλά δείγματα των ικανοτήτων του. Το αντίθετο μάλιστα, έδειξε πως δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα «θέλω» του ελληνικού μπάσκετ που τότε αναζητούσε έναν τεχνικό και ήλπιζε πως αυτός θα του έδινε πνοή, υπογράφοντας μια επιτυχημένη διαδρομή. Ωστόσο ο Τρινκιέρι ναυάγησε μαζί με την ομάδα στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας.

Η 11η θέση καθόλου τιμητική δεν ήταν, το ρεκόρ 4-4 έως και απογοητευτικό, το διαζύγιο αναπόφευκτο κι ας είχε ολοκληρωθεί μόνο ο ένας χρόνος του διετούς συμβολαίου. Η συνύπαρξη του Ιταλού με τους έλληνες αστέρες, μάλλον δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ο δε χωρισμός με την ΕΟΚ, μόνο ανέφελος δεν υπήρξε. Ετσι, συνέχισε την πορεία του στα παρκέ ο Τρινκιέρι και μάλλον εκτοξεύτηκε στη συνείδηση αρκετών. Ο λόγος και μάλλον το κρίσιμο για όποιον δεν έχει το λεγόμενο «χοντρό πορτοφόλι»; Ο Αντρέα δεν χρειάζεται τεράστιο μπάτζετ για να φτιάξει κάτι αξιόλογο. Μετά την Ελλάδα πήγε στη Γερμανία. Εκεί ανέλαβε αρχικά την Μπάμπεργκ και εν συνεχεία την Μπάγερν.

Οχι κολοσσούς, δηλαδή, απέδωσαν όμως ωραίο μπάσκετ οι ομάδες ενώ κατέκτησαν και τίτλους. Οπως επιτυχίες ήρθαν και στην Παρτιζάν και τη Ζαλγκίρις Κάουνας αργότερα. Μοιάζει ένα μυστήριο το γιατί μια ομάδα από την Ευρωλίγκα απέφυγε να εμπιστευθεί τα ηνία της στον Τρινκιέρι. Πολλά λέγονται, πως είναι δύσκολος και εκρηκτικός χαρακτήρας και άρα ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκύψουν παρεξηγήσεις. Ουδείς μπορεί να γνωρίζει κάτι τέτοιο με βεβαιότητα. Ούτε μπορεί να πει ή να βεβαιώσει κάποιος αν από τα μέρη μας ομάδα σκέφθηκε τη λύση του ιταλού προπονητή όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν και υπήρξε πίεση…

Οπως και να έχει, ο κόουτς διαθέτει την εμπειρία και την κατάρτιση ώστε να δώσει πνοή στον ΠΑΟΚ. Τον Δικέφαλο που αναζητά κάτι δυνατό στο παρκέ, έναν άνθρωπο να εμπνέει και να μοιάζει με το σημείο αναφοράς. Ο Αντρέα Τρινκιέρι συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που θέλουν οι αρμόδιοι. Ακόμη όμως κι αν ο ίδιος δεν απαιτεί χλιδάτο ρόστερ, αναμφίβολα θα χρειαστεί καλύτερους από τους υπάρχοντες παίκτες ώστε να βελτιώσει το επίπεδο. Και να δείξει την αξία του σε όσους Ελληνες δεν πείστηκαν στο πρώτο του πέρασμα από τα μέρη μας.