Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η επάρκεια του εφοδιασμού της επιβεβαιώθηκε χθες σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου, εκπροσώπων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), της MOTOR OIL της HELLENiQ ENERGY και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας φυσικού αερίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ώστε να επέμβει εφόσον χρειαστεί.

«Συγκαλέσαμε σύσκεψη με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας» , δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στρατηγική

Χθες σε δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Στ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η χώρα θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια απέναντι στις εξελίξεις, χάρη στη στρατηγική διαμόρφωσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. «Μπαίνουμε σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον με ανακατατάξεις και αυξημένους κινδύνους και ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα», είπε ο υπουργός, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει την ισχυρότερη από ποτέ στρατιωτική αποτρεπτική δύναμη, θωρακίζεται ενεργειακά, διανύοντας μια περίοδο σταθερότητας. Αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και αλλού και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας, ο Στ. Παπασταύρου σχολίασε ότι υπάρχει αύξηση 10% στο πετρέλαιο και περισσότερο στο φυσικό αέριο, καθώς η αγορά «βλέπει» ότι οι αναταραχές θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

«Είμαστε σε εγρήγορση με όλη την αγορά, με τους ομολόγους μας στην Ευρώπη», αναφέροντας ότι αύριο αναμένεται να λάβει χώρα ομάδα εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, με αντικείμενο τόσο τον ενεργειακό εφοδιασμό, όσο και τις τιμές.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών και το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης των καταναλωτών, ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι έχει τα εργαλεία να στηρίξει τον πολίτη. «Ελπίζουμε ότι η διάρκεια δεν θα είναι τόσο μεγάλη και θα επιστρέψουμε στη σταθερότητα».

Οι τιμές

Πάντως ήδη οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε τη Δευτέρα στα 1,757 ευρώ το λίτρο από 1,181 το περασμένη Πέμπτη. Μεγάλη και η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης με την τιμή του από 1,557 την περασμένη εβδομάδα να βρίσκεται ήδη σε επίπεδα υψηλότερα του 1,574 ευρώ το λίτρο ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι στα επίπεδα του 1,189 ευρώ το λίτρο από 1,173 σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν περαιτέρω αυξήσεις εφόσον κλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ηδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί άνω του 15% από την Παρασκευή και το συμβόλαιο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί την Τρίτη στα 65,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα τιμή υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την περασμένη Παρασκευή.

Η κατάσταση στην αγορά έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, σε αυξημένη ζήτηση τόσο για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης όσο και για πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών η αύξηση της κίνησης στα πρατήρια είναι στο 50% τις τελευταίες ημέρες, ενώ σε ό,τι αφορά τις τιμές, χθες στα διυλιστήρια το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3,5 λεπτά, 1 λεπτό η αμόλυβδη αντίστοιχα ενώ και σήμερα αναμένονται ανάλογες αυξήσεις που τις επόμενες ημέρες θα δουν οι καταναλωτές στην αντλία.