Η περίπτωσή του συγκεκριμένη: Κάποιος που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Χαμηλών τόνων από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Και όμως φτάνοντας Μάρτη, ο – περί ου ο λόγος – Ντιόγκο Νασιμέντο φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει… βιολί. Οχι, φυσικά να τον πιάσει ξαφνικά η πολυλογία. Ο στόχος του όπως φαίνεται είναι εκείνο το χιλιοτραγουδισμένο «κλισέ»: Να… μιλήσει στο γήπεδο βάζοντας υποψηφιότητα για τον απόλυτο ερυθρόλευκο X factor της Super League στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας. Εστω με σιγαστήρα…

Υπερβολές; Σε καμία περίπτωση και οι αριθμοί είναι εδώ για να επιβεβαιώσουν το αυτονόητο. Πως ο 23χρονος box to box από τη Λεϊρία εδώ και έναν μήνα βρήκε έναν συγκεκριμένο ρόλο στο rotation του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρωτάθλημα. Και τον υπηρετεί με επιτυχία δίχως να έχει σημασία η θέση του στον σχηματισμό.

Τα ματς με τη μεγάλη κατοχή μπάλας όπου ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν play maker για να στείλει την μπάλα με καλές προϋποθέσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Παιχνίδια σαν αυτό της Κυριακής στις Σέρρες όπου οι Ερυθρόλευκοι έπρεπε να φτάσουν τις 18 τελικές σε 60 λεπτά για να ανοίξουν το σκορ. Πολύτιμος ήταν και εκεί ο Νασιμέντο. Οπως στα εντός έδρας με τον Βόλο και τον Παναιτωλικό. Οπως σε εκείνο το εκτός μεσοβδόμαδα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ολα στο ίδιο σενάριο. Ολα νίκες σε 12 πολύτιμους βαθμούς από τις 26 Γενάρη και πέρα που επανέφεραν την ομάδα στην κορυφή: Εστω και σε συγκατοίκηση με την ΑΕΚ.

Παίζει παντού και…

Τι καθιστά τον Νασιμέντο ιδιαίτερο; Το δείγμα γραφής επιμένει σε δύο πράγματα. Το πρώτο ότι μπορεί να παίξει τον ρόλο του παντού. Με τις Σέρρες ήταν δίπλα στον Σιπιόνι σαν 8άρι box to box σε έναν ρόλο α λα… Αριέλ Ιμπαγάσα για τους παλιότερους: play maker που έχει την ομάδα μπροστά του. Με τον Βόλο και τον Αστέρα η θέση του ήταν στο «10» πίσω από τον σέντερ φορ. Και με τον Παναιτωλικό ο Μεντιλίμπαρ τον έστειλε να ξεκινά τις επελάσεις του από τον αριστερό διάδρομο. Ενας εξτρέμ με ανάποδο πόδι που παίρνοντας την μπάλα με πρόσωπο μπορούσε απευθείας να πάει στο «ένας με έναν» και να σημαδέψει σωστά. Γιατί όλα αυτά; Μα για δεύτερο και σημαντικότερο. Την ευστοχία του στην πάσα. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Και όμως πρόκειται για το βασικό ζητούμενο κάθε κεντρικού χαφ. Ο τρόπος που θα μεταφέρει με ασφάλεια την μπάλα στον επόμενο

Διαπρέπει

Υπάρχουν τρεις στατιστικές κατηγορίες που εμφανίζουν το πόσο καλά κάνει αυτή τη δουλειά ο Νασιμέντο. Το ποσοστό εύστοχων πασών. Το ποσοστό εύστοχων πασών στο αντίπαλο μισό του γηπέδου όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη, η μπάλα πηγαίνει συνήθως κάθετα και θεωρητικά δημιουργεί απειλή. Και οι μακρινές μπαλιές, που συνήθως αλλάζουν την πλευρά της επίθεσης φτιάχνοντας σενάριο για «ένας με έναν». Ο πορτογάλος άσος λοιπόν οργιάζει και στις τρεις κατηγορίες. Σε αυτά τα τέσσερα ματς τα ποσοστά του είναι 91% – 92,8% – 83% αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα έχει διαχειριστεί 221 πάσες (55 ανά ματς) και έχει δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του σωστά τις 201! Το φοβερό είναι ότι 167 πάσες από αυτές είναι στο αντίπαλο μισό, με την ευστοχία του να αφορά στις 155! Απίθανος. Και δεδομένα σημαντικός στο γεγονός ότι αυτά τα ματς ο Ολυμπιακός τα ξεκλείδωσε.

Αλλο το στυλ, αλλά…

Αν έχει άλλα ματς αυτού του σεναρίου μπροστά της η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Οχι, πολλά είναι αλήθεια. Ουσιαστικά με τα playoffs και την πιθανή παρουσία του Παναθηναϊκού σε αυτά ο Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να τα καταφέρει σε 7 ντέρμπι με ΠΑΟΚ (3 με πρώτο αυτό της Κυριακής για την 24η), ΑΕΚ (2), Παναθηναϊκό (2) συν το «εκτός έδρας» ματς με τον ΟΦΗ (25η) και το εντός με την ΑΕΛ (26η). Επιπλέον θα πρέπει κάποιος να έχει κατά νου, πως η πόρτα ενδεκάδας στον Νασιμέντο άνοιξε στα ματς της Super League σε μια περίοδο όπου το rotation ήταν ανάγκη με το καλεντάρι φορτωμένο και από την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ιστορία που εξελίσσεται εδώ και έναν μήνα. Ο πιο βελτιωμένος ποδοσφαιριστής του ερυθρόλευκου ρόστερ είναι ο 23χρονος μέσος. Μια καλοκαιρινή μεταγραφή που όσο ο καιρός περνά τόσο και μοιάζει να διεκδικεί μια δεύτερη ευκαιρία. Οχι για τις εντυπώσεις, αλλά για την ουσία.

Πρωτάθλημα από την αρχή…

Πίσω στην κουβέντα του τίτλου; Τα εξ αναβολής αυριανά Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ δεδομένα θα μας κάνουν σοφότερους. Και για την 4η θέση με τους Πράσινους να έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά φέτος να προσπεράσουν τον Λεβαδειακό ακριβώς πριν απ’ το μεταξύ τους ματς στη Βοιωτία την Κυριακή (8/3). Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ που εάν και εφόσον επικρατήσει ανεβαίνει και εκείνος στους 53 βαθμούς και στριμώχνεται στο ρετιρέ του πίνακα μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ πριν κατηφορίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/3). Μπορεί δηλαδή πριν από το ντέρμπι της Κυριακής οι τρεις να είναι παρέα στην κορυφή δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα μίνι πρωτάθλημα εννέα αγώνων με την αφετηρία, ίδια για όλους. Φυσικά αν οι Ερυθρόλευκοι επικρατήσουν ύστερα από καιρό σε ένα ντέρμπι αυτομάτως θα έχουν πάρει ένα από εκείνα τα… εξάποντα (τρεις οι κερδισμένοι βαθμοί και τρεις οι χαμένοι για βασικό αντίπαλο) και ως το τέλος της κανονικής διάρκειας θα περιμένουν πλέον και τα.. μελλούμενα από την εμπλοκή της ΑΕΚ στο Conference League.