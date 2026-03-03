Η καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών της Intellexa για το σκάνδαλο του κακόβουλου λογισμικού Predator αναζωπυρώνει την υπόθεση των υποκλοπών και στην Κύπρο, καθώς η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου να διαβιβάσει τα πρακτικά στις διωκτικές Αρχές για περαιτέρω διερεύνηση αναμένεται να αγγίξει και τα κυπριακά πεπραγμένα. Επισημαίνω ότι η έρευνα για τις παρακολουθήσεις στην Κύπρο είχε ξεκινήσει ήδη από το 2016 ενώ, μέσα από έγγραφα του 2017 και σειρά αποκαλυπτικών ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», τεκμηριώθηκε η δράση των συνεταίρων Ταλ Ντίλιαν και Αβραάμ Σαχάκ Αβνι, ο ρόλος των υπαλλήλων τους, αλλά και οι σχέσεις τους με κυπριακό πολιτικό κόμμα και την Αστυνομία. Μιλάμε για πρόσωπα και εταιρείες που ταυτίζονται ή συνδέονται άμεσα και με την ελληνική υπόθεση.

Το σκάνδαλο με το «μαύρο βαν»

Θυμίζω την υπόθεση με το περιβόητο «μαύρο βαν» που ξέσπασε τον Νοέμβριο του 2019 και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παρακολουθήσεων στην Κύπρο. Η ιστορία ήρθε στο φως μέσα από ένα βίντεο του αμερικανικού περιοδικού «Forbes», στο οποίο ο ισραηλινός πρώην πράκτορας και νυν επιχειρηματίας, Ταλ Ντίλιαν, επιδείκνυε με περηφάνια ένα βαν αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ανήκε στην εταιρεία του, WS WiSpear.

Το όχημα αυτό, που κυκλοφορούσε στους δρόμους της Λάρνακας, ήταν εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα συστήματα ικανά να χακάρουν smartphones σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων, υποκλέπτοντας μηνύματα (ακόμη και κρυπτογραφημένα), επαφές, φωτογραφίες και κωδικούς. Μετά τον σάλο, η κυπριακή Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση του βαν και σε έρευνες, εντοπίζοντας κεραίες της εταιρείας μέχρι και στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Η υπόθεση, ωστόσο, έκλεισε το 2021 με έντονες πολιτικές σκιές: οι ποινικές διώξεις κατά του Ντίλιαν και άλλων φυσικών προσώπων ανεστάλησαν από τη Νομική Υπηρεσία, και το Κακουργιοδικείο επέβαλε απλώς ένα πρόστιμο ύψους 900.000 ευρώ στην εταιρεία για παραβάσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες

Σήμερα, όπως επιβεβαίωσε ο κυπριακός «Φιλελεύθερος», η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς της Κύπρου αξιολογεί καταγγελίες για όλο το φάσμα του σκανδάλου, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν κατατεθεί όσο ήταν υπό έρευνα το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα και εξ αφορμής αυτού. Εξετάζεται, για παράδειγμα, e-mail συνεργάτιδας των Ισραηλινών, το οποίο κατέληξε στον τότε πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και προωθήθηκε στο υπουργείο Εμπορίου, με το οποίο ζητούσαν διευκόλυνση για εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Επανέρχονται, επίσης, στο προσκήνιο οι σκιές για βοηθό γενικό εισαγγελέα της Κύπρου, ο αδελφός του οποίου υπήρξε συνέταιρος του Αβνι και για δικηγορικό γραφείο που φέρεται ότι παρείχε υπηρεσίες σε εταιρείες spyware.

Αιχμές Μενουδάκου για τον Αρειο Πάγο

Μιλώντας για τις υποκλοπές, άκουσα με ενδιαφέρον τα σχόλια του επίτιμου προέδρου του ΣτΕ και τέως προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκου (στον νομικό ιστότοπο SyntagmaWatch). Θυμίζω ότι επί Μενουδάκου η Αρχή είχε άμεση εμπλοκή στην έρευνα για το Predator καθώς αυτή εντόπισε τα εκατοντάδες κακόβουλα SMS, ταυτοποίησε 92 πρόσωπα που είχαν γίνει στόχοι και διαβίβασε πόρισμα 96 σελίδων στη Δικαιοσύνη. Εχει σημασία άρα ότι ο Μενουδάκος αναφέρθηκε στη δικαστική έρευνα για τις υποκλοπές ως παράδειγμα υπόθεσης που πλήγωσε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη Δικαιοσύνη. Σχολίασε ότι η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε «όπως έπρεπε» από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και «αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων με την τροπή που έχει πάρει η δίκη σε ένα μικρό δικαστήριο». Εκεί δηλαδή, τόνισε, «ο μικρός δικαστής κι αυτός ο μικρός εισαγγελέας ψάχνουν πράγματα τα οποία υποτίθεται ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να έχουν ψαχτεί από όποιον έκανε την προηγούμενη έρευνα».

Ερχονται έλεγχοι στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σας έχω εγκαίρως ενημερώσει ότι η αρμόδια διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν, η DG AGRI, έχει λάβει καταγγελίες για τα πεπραγμένα του «νέου ΟΠΕΚΕΠΕ» και την πορεία της εξυγίανσης της κατανομής των αγροκτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Πλέον έχουμε και επίσημη επιβεβαίωση. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Κομισιόν σχολίασε χθες ότι η «η DG AGRI θα επαληθεύσει, μέσω ελέγχων, την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης και θα αξιολογήσει κατά πόσον αντιμετωπίζουν επαρκώς τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χορηγούνται αποκλειστικά για επιλέξιμα και υπαρκτά ζώα». Οπως μου επιβεβαιώνει ο άνθρωπός μου από τις Βρυξέλλες, στο στόχαστρο των ελέγχων θα είναι και η παραμονή ελεγχόμενων στελεχών σε θέσεις ευθύνης στον «νέο» οργανισμό.