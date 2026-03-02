Τα κορίτσια της Ευρώπης που βρίσκονται στην περίοδο της εφηβείας εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης καπνικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από έρευνες, ο ένας στους επτά ενηλίκους στην ήπειρο κάνουν χρήση ατμικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Τα στοιχεία αυτά, που προκύπτουν από τις αναλύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δείχνουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά διατήρησης του τίτλου της παγκόσμιας πρωταθλήτριας όσον αφορά τη χρήση καπνικών προϊόντων ως το 2030. Αναδεικνύουν, επίσης, «ιδιαιτέρως ανησυχητικές» τάσεις σε αυτό το ζήτημα, ειδικά στις τάξεις των γυναικών και των νέων σε ηλικία ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, τέσσερις στις δέκα ενήλικες γυναίκες παγκοσμίως – κάπου 62 εκατομμύρια δηλαδή – ζουν στην Ευρώπη, ενώ 4 εκατομμύρια έφηβοι, ηλικίας 13 ως 15 ετών, κάνουν χρήση καπνικών προϊόντων. Ειδικότερα στα ατμικά και ηλεκτρονικά τσιγάρα, στην Ευρώπη καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα τακτικών χρηστών, με το ποσοστό να φτάνει στο 14,3% ανάμεσα στα παιδιά που ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα. Στους ενήλικες δε, η Ευρώπη έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων, μετά την Ασία.

Υπενθυμίζεται πως η χρήση καπνικών προϊόντων εκτιμάται πως είναι υπεύθυνη για περίπου 1,1 εκατομμύριο θανάτους ετησίως στην Ευρώπη.

Οπως σημειώνει ο δρ. Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την ήπειρο, χωρίς «επιτάχυνση της δράσης» η Ευρώπη θα παραμείνει η περιοχή με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως ως το 2030. Προσθέτει, επίσης, ότι τα υψηλά ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στις τάξεις των ανηλίκων είναι αποτέλεσμα της στοχοποίησής τους από τη βιομηχανία που τα παράγει. «Εχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε πορεία τώρα: Για να προστατεύσουμε τους νέους από τον εθισμό στη νικοτίνη, να αποτρέψουμε την εμπλοκή της βιομηχανίας στα ζητήματα της υγείας και να επιβάλουμε τις ρυθμίσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν μια ζωή χωρίς κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Τα κορίτσια της Ευρώπης, ηλικίας 13-15 ετών, εμφανίζουν σήμερα το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνικών προϊόντων παγκοσμίως σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για το αποτέλεσμα σχεδιασμένης στρατηγικής από τη βιομηχανία, που στοχεύει τους νέους ανθρώπους με αρωματικά προϊόντα και εξελιγμένες μεθόδους διαφήμισης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε ο Κλούγκε και συνέχισε: «Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία και η Ολλανδία αποδεικνύουν ότι είναι εφικτό να αντιμετωπίσουμε την παραπάνω κατάσταση, ορίζοντας σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για να καινοτόμα προϊόντα, απαγορεύοντας τα αρωματικά και περιορίζοντας τη διαφήμιση. Κάθε χώρα της περιοχής θα όφειλε να πράττει το ίδιο, προκειμένου να προστατεύσει τις μελλοντικές γενιές».

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε τροχιά μείωσης κατά 30% της χρήσης καπνικών προϊόντων στις τάξεις των νέων με ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, ενώ το 13% των χρηστών καπνικών προϊόντων είναι το τρίτο χαμηλότερο στην περιφέρεια της Ευρώπης, μετά το Τουρκμενιστάν και την Ισλανδία.

Με βάση την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων από τον ΠΟΥ, μόλις το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών διαθέτουν νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο να καθιστά το κάπνισμα απαγορευμένο στο σύνολο των δημόσιων χώρων, ενώ μόνο το ένα τέταρτο έχει θέσει σε ισχύ απαγορεύσεις αναφορικά με τη διαφήμιση καπνού και καπνικών προϊόντων.

Από την πλευρά της, η Κριστίνα Μάουερ-Στέντερ, περιφερειακή σύμβουλος του ΠΟΥ της Ευρώπης με ειδίκευση στα ζητήματα του καπνού και της χρήσης του, τόνισε: «Η πρόοδος που έχει συντελεστεί επί δεκαετίες στον συγκεκριμένο τομέα θα βρεθεί σε κίνδυνο, εκτός εάν υιοθετηθούν πολιτικές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο νέο τοπίο της νικοτίνης που διαμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς. Η εφαρμογή εξίσου αυστηρού νομοθετικού πλαισίου με εκείνο που ισχύει για τον καπνό και στα νέα προϊόντα είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους ανθρώπους και να διασφαλίσουμε συνέχεια στα κέρδη που έχουμε σημειώσει ήδη όσον αφορά στη δημόσια υγεία».