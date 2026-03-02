Η πρώτη θεσμική αντίδραση της Ευρώπης στην επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ ήρθε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως «θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον του ιρανικού λαού είναι δικό τους για να το διεκδικήσουν και να το διαμορφώσουν», αλλά συμπλήρωσε και ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος αστάθειας που θα μπορούσε να ωθήσει την περιοχή σε ένα βίαιο σπιράλ». Σε ελεύθερη απόδοση από τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας; Ενα επικίνδυνο μέλλον μπορεί να είναι ήδη εδώ.

Ικανοποίηση

«Ο μουλάς Χαμενεΐ ήταν ένας αιμοδιψής δικτάτορας που καταπίεζε τον λαό του, αντιμετώπιζε με αχρειότητα τις γυναίκες, τους νέους και τις μειονότητες, και ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων πολιτών στη χώρα του και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, μπορούμε μόνο να χαιρετίσουμε τον θάνατό του», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης στην τηλεόραση πριν συνεδριάσει για δεύτερη φορά το συμβούλιο άμυνας και εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας υπό τον Εμανουέλ Μακρόν. Προφανώς, κανείς στη Δύση δεν θα λυπηθεί γι’ αυτόν τον θάνατο.

Καταδίκη

Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που καταδίκασε ευθέως ως «μονομερή» τη στρατιωτική παρέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν η Ισπανία. «Απορρίπτουμε τη μονομερή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Πέδρο Σάντσεθ. Πάντως, στους κόλπους της ΕΕ επικρατεί μεγάλη ανησυχία γιατί κανένα κράτος-μέλος (ακόμη κι αυτά που έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον) δεν ήξερε τι ήθελαν οι ΗΠΑ, να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς ή να πλήξουν ξανά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Επίθεση

«Ενημερωθήκαμε για την επίθεση από την κυβέρνηση του Ισραήλ, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Μου τηλεφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών, Σάαρ, χθες (σ.σ.: προχθές) νωρίς το πρωί, όταν η επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει», είπε ο Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας για τον ιταλό υπουργό Αμυνας που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι με την οικογένειά του. Ετσι, αποκάλυψε και πως μια από τις πιο στενές φίλες του Τραμπ, η Τζόρτζια Μελόνι, δεν είχε ιδέα – οπότε, μάλλον εύλογα έχει εκνευριστεί.