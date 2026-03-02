Κούρσα για να καταστρέψει χαρτονομίσματα αξίας 62 εκατ. δολαρίων που έπεσαν από τον ουρανό ύστερα από αεροπορικό δυστύχημα κάνει η Βολιβία. Αεροσκάφος C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας που μετέφερε τα χαρτονομίσματα συνετρίβη στην πυκνοκατοικημένη πόλη Ελ Αλτο το βράδυ της Παρασκευής, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας 30.

Τέσσερα παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών και ένας εκ των πιλότων του αεροπλάνου βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ανακοίνωσαν οι Αρχές. Στην πόλη ξέσπασαν αντιδράσεις μετά την κίνηση της κυβέρνησης να καούν τα χρήματα που σκορπίστηκαν μετά το δυστύχημα. Περίπου 3.000 άνθρωποι έφτασαν λίγο μετά τη συντριβή «με εξαιρετικά επιθετική στάση, κρατώντας ξύλα και πέτρες» για να μαζέψουν τα χαρτονομίσματα από το έδαφος, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Ερνάν Παρέντες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και 49 από τα άτομα αυτά συνελήφθησαν για βανδαλισμό, είπε. Οι Αρχές άρχισαν στη συνέχεια να καίνε τους 18 τόνους χαρτονομισμάτων του αεροπλάνου, τα οποία, όπως είπαν, μεταφέρονταν για να αντικαταστήσουν παλαιότερα χαρτονομίσματα. Το Ελ Αλτο είναι μια από τις φτωχότερες πόλεις της Βολιβίας.

Κοντά σε νέο ρεκόρ η λίρα

Προς νέα επίπεδα ρεκόρ εκτιμάται ότι θα κινηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ο χρυσός, συμπαρασύροντας και την αγορά της χρυσής λίρας. Ηδη την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η Τράπεζα της Ελλάδος αγόραζε χρυσές λίρες από πολίτες που θέλουν να ρευστοποιήσουν τα πολύτιμα νομίσματα έναντι 999,66 ευρώ! Η υψηλότερη τιμή αγοράς από την ΤτΕ είχε καταγραφεί έναν μήνα νωρίτερα (29 Ιανουαρίου), στα 1.053,96 ευρώ. Από την άλλη, ένας πολίτης θα πρέπει να πληρώσει έναν ολόκληρο μισθό για να αγοράσει μια χρυσή λίρα. Την περασμένη Παρασκευή η τιμή της ΤτΕ ήταν 1.171,08 ευρώ, ενώ το ρεκόρ είναι στα 1.234,64 ευρώ.

«Υποπτα» 20άρικα και 50άρικα

Τα χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ αποτελούν τα πιο δημοφιλή «θύματα» πλαστογραφίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Τέτοια τραπεζογραμμάτια αποτέλεσαν περίπου το 80% του συνόλου των πλαστών χαρτονομισμάτων που απέσυρε η ΕΚΤ το 2025. Αναλυτικότερα, τα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ αποτέλεσαν το 53,2% των αποσυρθέντων (περίπου 236.208 χαρτονομίσματα σε απόλυτο αριθμό, υποτιθέμενης αξίας 11,8 εκατ. ευρώ), ενώ αυτά των 20 ευρώ αντιστοιχούν στο 27% των αποσυρθέντων (περίπου 119.880 χαρτονομίσματα, υποτιθέμενης αξίας σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ). Συνολικά αποσύρθηκαν περίπου 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα, που αντιστοιχούν σε 14 πλαστά για κάθε σύνολο 1 εκατ. τραπεζογραμματίων – από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από την αρχή της χρήσης του ευρώ.

Ξόδεψαν λιγότερα οι τουρίστες

Το νέο ρεκόρ εισπράξεων από τον τουρισμό που καταγράφηκε το 2025 με συνολικά έσοδα 23,6 δισ. ευρώ από 21,6 δισ. το 2024 (+9,4%) οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και όχι τόσο στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, όπως επισημαίνει σε νέα της μελέτη η Eurobank.

Συγκεκριμένα, η δαπάνη ανά ταξιδιώτη διαμορφώθηκε στα 594,7 ευρώ έναντι 572,8 ευρώ το 2024, όμως σε αποπληθωρισμένους όρους – δηλαδή, αν χρησιμοποιούνταν οι τιμές του 2024 – διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα ή και ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη χρονιά. Από την άλλη, ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα ανήλθε σε 38 εκατ., έναντι 36 εκατ. το 2024 (+5,6%). Στα συμπεράσματά της, η Eurobank επισημαίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος προκειμένου κάθε επισκέπτης να «αφήνει» περισσότερα χρήματα στη χώρα.

Το κλειδί για το πλεόνασμα

Σε «κλειδί» για την υπεραπόδοση των φόρων και την επίτευξη υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος έχει αναδειχθεί η χρήση τραπεζικών καρτών, όπως επισημαίνει οικονομική ανάλυση της Alpha Bank. Οπως αναφέρει, το ποσοστό της αξίας συναλλαγών με κάρτα στην κατανάλωση των νοικοκυριών έχει εκτοξευθεί από 5,1% το 2014 σε 41,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ετσι, και το «κενό ΦΠΑ», δηλαδή το ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ επί των συνολικών αναμενόμενων εσόδων από ΦΠΑ, έχει μειωθεί από 26,7% το 2014 σε μόλις 9% το 2024. Το 25% των συναλλαγών με κάρτα αντιστοιχεί στις αγορές από σουπερμάκρκετ και λοιπά καταστήματα τροφίμων.

Νέος γύρος χρηματοδότησης

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει 110 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης που θα αποτιμήσει τον κατασκευαστή του ChatGPT στα 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια ακόμη συμφωνία που σηματοδοτεί τον πυρετώδη ρυθμό επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο γύρος χρηματοδότησης περιλαμβάνει επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη SoftBank, 30 δισ. δολ. από τη Nvidia και 50 δισ. δολαρίων από την Amazon. Ερχεται πριν από την αναμενόμενη μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αργότερα φέτος. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και οι μεγάλοι επενδυτές τεχνολογίας, όπως η SoftBank, αγωνίζονται να σφυρηλατήσουν συνεργασίες με την OpenAI στοιχηματίζοντας ότι οι στενότεροι δεσμοί με την εταιρεία θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.