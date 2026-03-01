Η τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει μόνο άλμα στις προοπτικές και τις προσδοκίες τεράστιων κερδών για τις εταιρείες και τα στελέχη τους, αλλά και – πλέον – στον αριθμό των προγαμιαίων συμβολαίων.

Η μεγάλη άνθηση του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας και ειδικά της ΤΝ που – κυρίως στις ΗΠΑ – προσφέρει προοπτικές για «χρυσές» περιουσίες, κάνει πολύ περισσότερα στελέχη τέτοιων εταιρειών να ζητούν προγαμιαία συμβόλαια. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, την πρακτική αυτή επιβάλλουν οι ίδιες οι εταιρείες ΤΝ για να προστατέψουν τους μετόχους και τις συμμετοχές τους σε αυτές. Τα προγαμιαία αυτά συμβόλαια τα ζητούν άνδρες αλλά και γυναίκες του χώρου της υψηλής τεχνολογίας, όπου ειδικά από το 2024 και μετά «βρέχει χρήμα» λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των αποτιμήσεων των εταιρειών αυτών.

Οι εταιρείες τεχνολογίας καταβάλλουν στους εργαζομένους τους πολύ υψηλούς μισθούς σε σύγκριση με άλλους κλάδους, με ορισμένους ερευνητές να διαπραγματεύονται πακέτα αμοιβών ύψους ακόμη και 250 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας. Ταυτόχρονα, εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (venture capital) συγκεντρώνουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τα ρίξουν σε νεοσύστατους και μη ομίλους τεχνητής νοημοσύνης. Οι OpenAI, Anthropic και SpaceX, η οποία πρόσφατα συγχωνεύθηκε με την xAI του Ιλον Μασκ, έχουν κάνει βήματα προς αρχική δημόσια προσφορά για εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Μόνο αυτές οι δημόσιες εγγραφές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερους από 16.000 εκατομμυριούχους στον κλάδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την εταιρεία ερευνών Sacra, τις οποίες επικαλούνται οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης».

Για παράδειγμα, η OpenAI πληρώνει τους εργαζομένους της περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη τεχνολογική νεοσύστατη επιχείρηση στην Ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η «Wall Street Journal» τον Δεκέμβριο, με τις αποδοχές της εταιρείας να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 1,5 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο για το 2025.

Τέτοια κέρδη και προοπτικές κερδών οδηγούν πλέον στην πόρτα δικηγορικών και συμβολαιογραφικών γραφείων όλο και περισσότερα ζευγάρια. Αυτό γίνεται επειδή το ένα πρόσωπο – συνηθέστερα – ή και τα δύο θέλουν να προστατέψουν την περιουσία τους σε περίπτωση διαζυγίου ή/και απιστίας. Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί προσωπικές περιουσίες που δεν είχαν καταγραφεί μέχρι πρόσφατα σε τέτοια έκταση στον κλάδο της τεχνολογίας, «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα», σχολίαζαν από την πλευρά τους οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης».

Τα νέα δεδομένα

Σχεδόν 25% των ατόμων δήλωσαν ότι οι υψηλότερες αποδοχές εν μέσω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα έξοδα με τον ή τη σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο μήνα σε περισσότερα από 1.000 άτομα από το Blind, φόρουμ όπου οι άνθρωποι μπορούν να συζητήσουν ανώνυμα για θέματα εργασίας. Περίπου 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης τούς έκανε να αλλάξουν γνώμη για τα προγαμιαία συμβόλαια ή άλλες μορφές οικονομικής προστασίας για την περιουσία που δημιουργούν χωρίς την ή τον παρτενέρ τους.

Για τους εργαζομένους στον τομέα της τεχνολογίας η υπογραφή προγαμιαίου συμβολαίου ήταν ήδη κάτι συνηθισμένο και πλέον κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος, δήλωσαν στους «ΝΥΤ» στελέχη της HelloPrenup, νεοσύστατης εταιρείας που επιτρέπει στα ζευγάρια να συνάπτουν προγαμιαίες συμφωνίες. Πλέον είναι πιο ασυνήθιστο να μη συνάπτει ένα τέτοιο ζευγάρι προγαμιαίες συμφωνίες, παρά το αντίθετο, σημείωναν.

Τα ρίσκα

Οι υψηλόμισθοι εργαζόμενοι του κλάδου λαμβάνουν αποφάσεις για τις σχέσεις τους και τα χρήματά τους εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το αν το μετοχικό τους κεφάλαιο θα καταρρεύσει ή θα εκτοξευθεί, αν η εταιρεία τους θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή θα εξαγοραστεί και αν η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα σκάσει. Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας στρέφονται προς τα προγαμιαία συμβόλαια, ανέφεραν επίσης στους «ΝΥΤ» στελέχη της εταιρείας συμβούλων Sam Mockford, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Ακόμα και μεταξύ ζευγαριών όπου και οι δύο σύντροφοι εργάζονται σε τομείς με υψηλές αποδοχές, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η τεχνολογία, ο «πυρετός του χρυσού» στην τεχνητή νοημοσύνη έχει διευρύνει το χάσμα στις αμοιβές, σημειώνεται.

Υψηλές αποδοχές

Η OpenAI πληρώνει τους εργαζομένους της περισσότερο από οποιαδήποτε νεοσύστατη τεχνολογική εταιρεία στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε στους επενδυτές, αποκάλυψε στα τέλη του 2025 η «Wall Street Journal». Η αμοιβή της εταιρείας σε μετοχές είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια ανά εργαζόμενο, κατά μέσο όρο, για το εργατικό δυναμικό της, που ανέρχεται σε περίπου 4.000 άτομα.

Πρόκειται για ποσό επτά φορές υψηλότερο από την αμοιβή σε μετοχές που είχε ανακοινώσει η Google το 2003, πριν η εταιρεία υποβάλει το 2004 αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Το ποσό αυτό των 1,5 εκατ. δολαρίων της OpenAI είναι περίπου 34 φορές η μέση αμοιβή των εργαζομένων 18 άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κατά το έτος πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων που συγκέντρωσε η Equilar και παρουσίασε η «Wall Street Journal». Η ανάλυση έλαβε υπόψη όλες τις μεγάλες δημόσιες εγγραφές τεχνολογίας τα τελευταία 25 χρόνια.

Καθώς εντάθηκε ο ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως η OpenAI αντιμετώπισαν πιέσεις να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους, αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, είχε από το 2025 αρχίσει να προσφέρει πακέτα αμοιβών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό έγινε για να προσελκύσει στελέχη και ερευνητές από αντίπαλες εταιρείες.