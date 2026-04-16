Ένας πατέρας κι ένας γιος δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν αυτό που τους συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής όταν πήραν την απόφαση να πάνε να κολυμπήσουν σε παραλία της Βάρκιζας. Ο 12χρονος και ο 48χρονος του επισκέφτηκαν ελεύθερη παραλία της περιοχής και ένας μεγάλος όγκος χώματος που αποκολλήθηκε από το πρανές της ακτής, τους καταπλάκωσε.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του παιδιού μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως περιγράφει, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00, λίγο μετά το μπάνιο πατέρα και γιου, τη στιγμή που είχαν καθίσει στην παραλία. Ξαφνικά, «όλος αυτός ο όγκος τους καταπλάκωσε», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Παρά τον τρόμο και τον τραυματισμό του, ο 12χρονος επέδειξε εντυπωσιακή ψυχραιμία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, κάλεσε σε βοήθεια στα αγγλικά έναν τουρίστα που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ζητώντας άμεση συνδρομή.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Στην παραλία έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, διασώστες, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία.

Το Star παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο, αλλά και τη μαρτυρία του άλλου παιδιού της οικογένειας.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγος και μητέρα των παιδιών έφτασε στο σημείο και αντίκρισε τον σύζυγο και το παιδί της τραυματισμένους. «Εγώ έφυγα σε άλλο κόσμο, δεν ήθελα να ζήσω. Έκλαιγα, είχε έρθει η πυροσβεστική, η αστυνομία… δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα αν ο Μάριος κουνιέται ή όχι», δήλωσε.

Ο πατέρας νοσηλεύεται με κατάγματα στο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο σπίτι του με ελαφρύτερα τραύματα λίγες ώρες μετά το περιστατικό.