Μια ανακάλυψη στη Γερμανία που συνδέει περισσότερα από δύο χιλιετίες ιστορίας ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου περιπάτου σε αγροτική περιοχή του Βερολίνου. Στην περιφέρεια του Σπαντάου, ένας 13χρονος μαθητής εντόπισε ένα μικρό χάλκινο νόμισμα – ένα εύρημα που αποδείχθηκε πως πρόκειται για σπάνιο αντικείμενο ηλικίας 2.300 ετών από την αρχαία Τροία.

Το νόμισμα, διαμέτρου μόλις 12 χιλιοστών και βάρους περίπου επτά γραμμαρίων, βρέθηκε σε καλλιεργήσιμη γη κατά τη διάρκεια μιας απλής βόλτας. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη ελληνική αρχαιότητα που έχει εντοπιστεί ποτέ στο Βερολίνο, ανοίγοντας έναν εντυπωσιακό διάλογο για τις αρχαίες συνδέσεις μεταξύ του μεσογειακού κόσμου και της βόρειας Ευρώπης.

Νόμισμα από την αρχαία Τροία

Οι ειδικοί χρονολόγησαν το εύρημα μεταξύ 281 και 261 π.Χ., τοποθετώντας το στην ελληνιστική περίοδο. Προέρχεται από το αρχαίο νομισματοκοπείο της Ίλιου – γνωστής και ως Τροίας, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία.

Η όψη του νομίσματος φέρει την κεφαλή της θεάς Αθηνάς με κορινθιακό κράνος, ενώ στην πίσω πλευρά απεικονίζεται η Αθηνά Ιλιάς με χαρακτηριστικό κάλαθο, δόρυ στο δεξί χέρι και αδράχτι στο αριστερό. Οι λεπτομέρειες αυτές αναδεικνύουν την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία της εποχής και επιβεβαιώνουν την προέλευσή του από μια περιοχή πλούσια σε πολιτισμό και μυθολογία.

Αρχαιολογική έρευνα και αυθεντικότητα

Αρχικά, οι ειδικοί δεν ήταν βέβαιοι αν το νόμισμα είχε χαθεί πρόσφατα ή αν ανήκε σε αυθεντικό αρχαιολογικό πλαίσιο. Μετά από λεπτομερή έρευνα του χώρου, επιβεβαιώθηκε η ιστορική του σημασία.

Η περιοχή αποκάλυψε ίχνη μακροχρόνιας ανθρώπινης δραστηριότητας, κυρίως ως ταφικό πεδίο. Εντοπίστηκαν κεραμικά θραύσματα, αποτεφρωμένα λείψανα και ένα χάλκινο διπλό κουμπί, δείχνοντας χρήση από την Εποχή του Χαλκού έως και την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Επιπλέον, ευρήματα από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο και ένα σλαβικό εξάρτημα θήκης μαχαιριού υποδηλώνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες ιστορικές φάσεις.

Το πολυεπίπεδο αυτό αρχαιολογικό περιβάλλον ενισχύει την εκτίμηση ότι το νόμισμα δεν αποτελεί νεότερη προσθήκη, αλλά μέρος ενός πολύ παλαιότερου πολιτισμικού τοπίου.

Σπάνιο εύρημα για το Βερολίνο

Αν και ρωμαϊκά αντικείμενα έχουν κατά καιρούς βρεθεί στο Βερολίνο, ελληνικά ευρήματα δεν είχαν ποτέ εντοπιστεί έως σήμερα. Έτσι, το νόμισμα του Σπαντάου θεωρείται επιστημονικό ορόσημο και μοναδική προσθήκη στο αρχαιολογικό αρχείο της περιοχής.

Η παρουσία του προκαλεί ενδιαφέροντα ερωτήματα: πώς ένα νόμισμα από την αρχαία Ελλάδα έφτασε ως τη βόρεια Ευρώπη;

Αρχαίες εμπορικές διαδρομές

Αν και η ακριβής πορεία του νομίσματος παραμένει άγνωστη, οι ιστορικοί επισημαίνουν τα ανεπτυγμένα εμπορικά δίκτυα που συνέδεαν τη Μεσόγειο με τη Βαλτική στην αρχαιότητα. Ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα ήταν το ήλεκτρο – το κεχριμπάρι, γνωστό στους Έλληνες ως «ηλέκτρον».

Αρχαίες πηγές αναφέρουν και το ταξίδι του Πυθέα, Έλληνα θαλασσοπόρου που γύρω στο 330 π.Χ. λέγεται ότι εξερεύνησε περιοχές της βόρειας Ευρώπης, συνδέοντας πρώιμα τα δύο άκρα του τότε γνωστού κόσμου.

Δεδομένης της μικρής υλικής αξίας του, οι ειδικοί εκτιμούν πως το νόμισμα δεν χρησιμοποιήθηκε για συναλλαγές αλλά ίσως είχε συμβολικό ή τελετουργικό ρόλο, πιθανόν ως προσφορά ή ένδειξη πολιτισμικής σημασίας μέσα σε ταφικό πλαίσιο.

Έκθεση στο PETRI Berlin

Σήμερα, το νόμισμα εκτίθεται στο PETRI Berlin, στην ενότητα «Current Finds» του πρώτου ορόφου. Οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά και να γνωρίσουν την ιστορία που γεφυρώνει την αρχαία Μεσόγειο με τη σύγχρονη Ευρώπη.

Η απρόσμενη αυτή ανακάλυψη υπογραμμίζει τη σημασία της αρχαιολογικής προστασίας και μας υπενθυμίζει τις βαθιές, συχνά απρόβλεπτες, συνδέσεις που ενώνουν πολιτισμούς μέσα στους αιώνες.

Πηγή: arkeonews.net