Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στη Βάρκιζα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου, όταν ένας 12χρονος και ο 48χρονος πατέρας του πήγαν για μπάνιο στην ελεύθερη παραλία της περιοχής και ένας μεγάλος όγκος χώματος που αποκολλήθηκε από το πρανές της ακτής, τους καταπλάκωσε, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του παιδιού μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως περιγράφει, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:00, λίγο μετά το μπάνιο πατέρα και γιου, τη στιγμή που είχαν καθίσει στην παραλία. Ξαφνικά, «όλος αυτός ο όγκος τους καταπλάκωσε», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Παρά τον τρόμο και τον τραυματισμό του, ο 12χρονος επέδειξε εντυπωσιακή ψυχραιμία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, κάλεσε σε βοήθεια στα αγγλικά έναν τουρίστα που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ζητώντας άμεση συνδρομή.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Στην παραλία έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, διασώστες, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία.

Σοβαροί τραυματισμοί πατέρα και γιου

Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ σχεδόν χωρίς αισθήσεις, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, την ωμοπλάτη και το στέρνο, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση. Ο 12χρονος νοσηλεύεται στο Παίδων με σοβαρό κάταγμα.

Όπως αναφέρει η μητέρα, και οι δύο παραμένουν για νοσηλεία με έντονους πόνους, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ του δυστυχήματος που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.