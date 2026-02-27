Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε μέχρι το τέλος, όμως δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη Θέλτα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0, αποτέλεσμα που έδωσε στους Ισπανούς την πρόκριση στις «16» του Europa League.

Οι Ασπρόμαυροι παρατάχθηκαν με σημαντικά προβλήματα και εξαρχής είχαν δύσκολη αποστολή, καθώς το απουσιολόγιο περιλάμβανε εννέα παίκτες. Παρ’ όλ’ αυτά πάλεψαν, όμως η δεύτερη συνεχόμενη ήττα από την ομάδα του Βίγκο τούς άφησε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Στα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες αναζητούσαν ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, με την κατοχή να μοιράζεται.

Ο Δικέφαλος παρουσιαζόταν συμπαγής αμυντικά, κλείνοντας σωστά τους χώρους και περιορίζοντας τη δημιουργία των γηπεδούχων.

Στο 3ο λεπτό, μάλιστα, ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος, όταν ο Χατσίδης εκτέλεσε φάουλ και ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Χωρίς ρίσκα

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο πλευρών απέφευγαν τα ρίσκα, επιλέγοντας πιο οργανωμένες επιθέσεις. Η Θέλτα δημιούργησε την πρώτη της φάση στο 28′, με το σουτ του Βεσίνο από το ύψος του πέναλτι να μη βρίσκει στόχο, ενώ παρόμοια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Αλόνσο στο 32′.

Η κατοχή έφτασε στο 60% – 40%, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει στροφές μετά το 35ο λεπτό, επιχειρώντας να απειλήσει κυρίως με τους Γιακουμάκη και Οζντόεφ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι Ισπανοί έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Ρουέδα κινήθηκε από δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Ιγκλέσιας σούταρε δυνατά στην κίνηση, με τον Τσιφτσή να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση και να κρατά το μηδέν.

Τελικά, το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τη Θέλτα να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Θέλτα (Κλάουντιο Χιράλδες): Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφλετ, Αλόνσο (89′ Ντομίνγκεζ), Καρέιρα, Βεσίνο, Ασπας (67′ Γιούτγκλα), Μορίμπα (45′ Ρομάν), Ρουέδα, Σβέντμπεργκ (77′ Γκονζάλεζ), Μπόρχα Ιγκλέσιας (76′ Ελ-Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Μπιάνκο (64′ Καμαρά), Χατσίδης (74′ Τέιλορ), Σάντσες, Γιακουμάκης (79′ Γερεμέγεφ).