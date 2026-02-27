Στους «16» του Europa League πέρασαν οι Γκενκ και Μπολόνια, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2)
Η βέλγικη ομάδα, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1κ.α. ) και να περάσει στην επόμενη φάση, έστω και με το ισόπαλο 3-3.
Οι Κροάτες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια με 3-1, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου η Γκενκ όμως σκόραρε με τον Ίτο και πήρε την πρόκριση.
Η Μπολόνια από την άλλη, μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Μάριο στο 56’.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs
- Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3
- ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
- Μπραν – Μπολόνια 0-1
- Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4
- Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1
- Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs
- Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)
- Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)
- Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0
- Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1
- Μπολόνια – Μπραν 1-0
- Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0
- Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)
- Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs
- Φερεντσβάρος
- Στουτγκάρδη
- Λιλ
- Παναθηναϊκός
- Νότιγχαμ Φόρεστ
- Θέλτα
- Μπολόνια
- Γκενκ
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16
- Άστον Βίλα
- Μπράγκα
- Φράιμπουργκ
- Λιόν
- Μίντιλαντ
- Πόρτο
- Μπέτις
- Ρόμα