Στους «16» του Europa League πέρασαν οι Γκενκ και Μπολόνια, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2)

Η βέλγικη ομάδα, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1κ.α. ) και να περάσει στην επόμενη φάση, έστω και με το ισόπαλο 3-3.

Οι Κροάτες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια με 3-1, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου η Γκενκ όμως σκόραρε με τον Ίτο και πήρε την πρόκριση.

Η Μπολόνια από την άλλη, μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Μάριο στο 56’.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

  • Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3
  • Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3
  • ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
  • Μπραν – Μπολόνια 0-1
  • Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4
  • Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1
  • Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1
  • Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs

  • Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)
  • Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)
  • Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0
  • Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1
  • Μπολόνια – Μπραν 1-0
  • Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0
  • Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)
  • Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs

  • Φερεντσβάρος
  • Στουτγκάρδη
  • Λιλ
  • Παναθηναϊκός
  • Νότιγχαμ Φόρεστ
  • Θέλτα
  • Μπολόνια
  • Γκενκ

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16

  • Άστον Βίλα
  • Μπράγκα
  • Φράιμπουργκ
  • Λιόν
  • Μίντιλαντ
  • Πόρτο
  • Μπέτις
  • Ρόμα

