Στους «16» του Europa League πέρασαν οι Γκενκ και Μπολόνια, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2)

Η βέλγικη ομάδα, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1κ.α. ) και να περάσει στην επόμενη φάση, έστω και με το ισόπαλο 3-3.

Οι Κροάτες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια με 3-1, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου η Γκενκ όμως σκόραρε με τον Ίτο και πήρε την πρόκριση.

Η Μπολόνια από την άλλη, μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Μάριο στο 56’.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0

Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1

Μπολόνια – Μπραν 1-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0

Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)

Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs

Φερεντσβάρος

Στουτγκάρδη

Λιλ

Παναθηναϊκός

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Μπολόνια

Γκενκ

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16