Χρονιά συγκρατημένης αισιοδοξίας για τον εισερχόμενο τουρισμό αναμένεται να είναι το 2026, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, στο σημερινό διεθνές περιβάλλον των αυξημένων κινδύνων και των ισχυρών δημοσιονομικών και επενδυτικών «αντισταθμισμάτων», οι βασικές αγορές του ελληνικού εισερχόμενου τουρισμού εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η πορεία της κατανάλωσης στις κύριες χώρες προέλευσης, η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και η διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνθέτουν ένα σκηνικό θετικών – έστω και εύθραυστων – προοπτικών για το 2026.

Η Ευρώπη

Η οικονομία της ΕΕ-20 εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 1,4% το 2026, με την ιδιωτική κατανάλωση στο +1,2%. Το 2025 η Ελλάδα εισέπραξε 9,9 δισ. ευρώ από τις χώρες της ευρωζώνης – το 41,7% των συνολικών τουριστικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας (αύξηση 4% σε σχέση με το 2024). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τις χώρες του ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι δύο «βαριές» αγορές με την προβλεπόμενη ανάπτυξη για την πρώτη 1,1% το 2026 και άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1%. Το 2025 οι εισπράξεις από γερμανούς ταξιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ (16% του συνόλου), αυξημένες κατά 2,2%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν άνοδο 5,8%. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί ισχυρή δυναμική. Με εκτιμώμενη ανάπτυξη 1,1% το 2026 και επιτάχυνση της κατανάλωσης, οι τουριστικές εισπράξεις από τη βρετανική αγορά ανήλθαν το 2025 στα 3,7 δισ. ευρώ (15,8% του συνόλου), σημειώνοντας αύξηση 18,5%. Οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,5%. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, με την Ελλάδα να εισπράττει 1,3 δισ. ευρώ .