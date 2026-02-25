Νέα εποχή ξεκινά στη θητεία των κληρωτών στην Ελλάδα, που παρουσιάζονται από χθες, με βασικό στόχο να αποκτήσει η χώρα έναν πραγματικά μάχιμο στρατό από πολίτες – στρατιώτες. Η εκπαίδευση θα γίνει πιο εντατική, καθώς είναι γνώριμη η άποψη που επικρατεί στις Ενοπλες Δυνάμεις, πως «όσο περισσότερος ιδρώτας χύνεται στην εκπαίδευση τόσο λιγότερο αίμα χύνεται στη μάχη». Στο πλαίσιο αυτό και επειδή στο επιτελείο δεν τρέφουν αυταπάτες ότι θα μετατρέψουν τους νέους της χώρας σε «ράμπο» μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα της θητείας των εννέα μηνών στην παραμεθόριο ή των δώδεκα μηνών στην υπόλοιπη επικράτεια, θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η σύσταση μιας Μοίρας Εφέδρων Καταδρομέων στη Ρεντίνα, που θα είναι η Δ’ Μοίρα Καταδρομών, και μιας Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο, που θα είναι η 3η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών. Ολοι μαζί θα συγκροτούν ουσιαστικά μια Ταξιαρχία Εφέδρων Καταδρομέων.

Οι συγκεκριμένοι έφεδροι είναι πιο κοντά στη νοοτροπία που θέλει το επιτελείο να διέπει τον σύγχρονο μαχητή και στο πλαίσιο της θητείας που έκαναν στις Ειδικές Δυνάμεις έχουν λάβει πιο ρεαλιστική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της νέας θητείας η βασική εκπαίδευση από τρεις εβδομάδες θα γίνει δέκα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τέσσερις εβδομάδες της αρχικής εκπαίδευσης, η μία εβδομάδα της άδειας ορκωμοσίας και μετά οι πέντε εβδομάδες της εκπαίδευσης μαχητή. Σε αυτό το στάδιο οι νέοι στρατιώτες θα μάθουν να ρίχνουν με τυφέκια και πιστόλια σε εξομοιωτές, θα μάθουν να χειρίζονται FPV drones και όλοι θα λάβουν δεξιότητες που σχετίζονται με την παροχή πρώτων βοηθειών και τη συμβολή στην Πολιτική Προστασία.

Το επόμενο στάδιο θα είναι εκείνο της ειδικής εκπαίδευσης που θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. Σε αυτό οι νέοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε 34 ειδικότητες και 21 δεξιότητες, από τις οποίες θα λάβουν και πιστοποιημένη επιμόρφωση και πρακτική άσκηση. Μετά θα είναι οι δώδεκα εβδομάδες της επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις μονάδες υψηλής ετοιμότητας, όπου θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση όλων των οπλιτών καθώς η απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η υψηλή επάνδρωση των μονάδων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Εβρου.

Μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον έξι μηνών υπηρεσίας θα υπάρχει η δυνατότητα παραμονής στην παραμεθόριο, οπότε και η θητεία θα είναι η ήδη γνωστή των 9 μηνών, ή θα υπάρχει η δυνατότητα μετάθεσης σε μονάδες κοντά στον τόπο κατοικίας του στρατιώτη, οπότε η θητεία θα είναι 12μηνη. Πλέον από 6 ΕΣΣΟ θα παρουσιάζονται μόνο 4, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Ως προς τις άδειες δεν αλλάζει κάτι. Οσοι υπηρετούν, για παράδειγμα, στον Εβρο ή στα νησιά, στην παραμεθόριο, θα έχουν δικαίωμα να πάρουν δύο ημέρες άδεια τον μήνα, εκτός και αν η μόνιμη κατοικία τους ήταν ήδη στον Εβρο. Οι υπόλοιποι θα έχουν δικαίωμα μιας ημέρας άδεια τον μήνα.

Αυτό που επίσης θα γίνει μέσα στο 2026 είναι και η εθελοντική κατάταξη των πρώτων 200 γυναικών στη Λαμία από 20 έως 26 ετών, για εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Η θητεία τους θα είναι δώδεκα μήνες. Τα κίνητρά τους θα είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και άλλες παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων και η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας για μετέπειτα πρόσληψη στο Δημόσιο. Θα προβλέπεται επίσης μοριοδότηση των γυναικών μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ με βάση δεξιότητες που απέκτησαν στη θητεία.

Συσσίτιο με νέα διατροφική αξία

Αυτό που επίσης αλλάζει στη νέα θητεία είναι και το συσσίτιο. Γίνεται «πλουσιότερο» και πιο σωστό διατροφικά. Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, αυξάνεται το ημερήσιο αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας από τα 3,84 και τα 4,50 ευρώ ημερησίως μεσοσταθμικά, ανάλογα με τις κατηγορίες δικαιούχων, στα 6,40 ευρώ. Αντίστοιχα, το ημερήσιο αντίτιμο χορηγίας τροφής για τους σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, τους υπηρετούντες και εκπαιδευομένους Σχολών, Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, Ειδικών Επιχειρήσεων, τους υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς, καθώς και για το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, αυξάνεται στα 7,30 ευρώ.