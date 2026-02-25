Στη «σέντρα» για περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών βγάζουν τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, σε αντίθεση με το πλειοψηφικό πόρισμα στο οποίο διατυπώνεται η θέση ότι από τις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς.

Το πόρισμα της ΝΔ εδράζεται στην άποψη ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά», αποδίδοντας ευθύνες στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και διαπιστώνοντας «φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη». Στο «γαλάζιο» πόρισμα διαπιστώνεται ότι ο μεν Βορίδης «ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ» και η εφαρμογή της τεχνικής λύσης (το περίφημο «συμφωνώ») «αποτελούσε μονόδρομο», για τον δε Αυγενάκη υποστηρίζεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της συνέργειας ή/και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Στον αντίποδα, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών εντοπίζει το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κρίνει ότι στο πλαίσιο τέλεσης των πράξεων κακουργηματικής απιστίας από διοικούντες και αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις οι οποίες αναντίλεκτα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τη Βουλή κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος» ότι Βορίδης και Αυγενάκης «παρείχαν στους φυσικούς αυτουργούς συνδρομή, υλική και ψυχική, με πράξεις και παραλείψεις τους, τόσο πριν από την τέλεση επιμέρους πράξεων όσο και κατά τη διάπραξή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών που προκάλεσαν τη βλάβη».

Σύμφωνα με το σκεπτικό του «πράσινου» πορίσματος «καθίσταται προδήλως επιβεβλημένη η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των ως άνω πρώην μελών της κυβέρνησης, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της διερεύνησης σε περίπτωση διαβίβασης ή ανάδειξης νέων στοιχείων για έτερα πολιτικά πρόσωπα ή άλλες αξιόποινες πράξεις». Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε «σοβαρές ενδείξεις τέλεσης της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ» για Βορίδη και Αυγενάκη, ενώ για τον δεύτερο σημειώνεται περαιτέρω ότι «ειδικά σε σχέση με τις έντονες πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολές σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν νόμιμες προϋποθέσεις, προκύπτουν επιπρόσθετα ενδείξεις τέλεσης της πράξης της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με ζημία που υπερβαίνει το ίδιο όριο».

Σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Κοινό πόρισμα κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά διαπιστώνοντας την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης ποινικών ευθυνών από προανακριτική επιτροπή, σε ένα βήμα προσέγγισης που μένει να φανεί εάν αποτελεί την αφετηρία για περαιτέρω σύμπλευση των δύο κομμάτων. Στον Βορίδη καταλογίζουν ότι «δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους και – σύμφωνα με τα στοιχεία – δεν ανέκοψε ένα σύστημα που δημιουργούσε τεχνητές προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων» και στον Λευτέρη Αυγενάκη ότι «αντί να προχωρήσει σε εξυγίανση, φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι». Το ΚΚΕ από την πλευρά του επιμένει στη συνέχιση της έρευνας, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καταθέσει πόρισμα, ενώ μέχρι χθες πόρισμα δεν είχε καταθέσει ούτε η Πλεύση Ελευθερίας, σε αντίθεση με την Ελληνική Λύση και τη Νίκη. Τα πορίσματα θα συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση, με την οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο βίος της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς για μια ακόμα φορά τα κόμματα να μπορούν να συμφωνήσουν ως προς τις ευθύνες που απορρέουν για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.