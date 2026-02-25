Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade με τέσσερις χώρες. Οι συμφωνίες έκλεισαν χθες στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον, από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), με θέμα τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία.

Με τις συγκεκριμένες συμφωνίες όχι μόνο καθίσταται πραγματικότητα ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, αλλά η Ελλάδα αποκτά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, δίνοντάς της τον ρόλο ενός σταθερού και διεθνούς ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Ομιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε τέσσερις μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης LNG με το υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, τη δημόσια εταιρεία BULGARGAZ της Βουλγαρίας, την Aluminij Industries και την MT Abraham group της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, και τη Naftogaz της Ουκρανίας.Στη σύνοδο, την Atlantic SEE LNG Trade εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος και υπέγραψε και τις σχετικές συμφωνίες.

Ο Αλ. Εξάρχου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ουάσιγκτον, προετοιμάζοντας τις εμπορικές συνομιλίες, σε συνεργασία με αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους σημαντικούς παράγοντες του Κάθετου Διαδρόμου. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τόσο για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, όσο και για τη διοργάνωση της υπουργικής συνόδου, σημαντικές ήταν οι εντατικές προσπάθειες της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη της νέας γενιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού προς τις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ο σύγχρονος εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε χώρου και κτιρίου των εστιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY και περιλαμβάνει νέα λειτουργική επίπλωση για τα δωμάτια των οικοτρόφων φοιτητών – μεταξύ αυτών και άτομα με αναπηρία – καλύπτοντας εξατομικευμένες ανάγκες.

«Λαβράκια» από τους Ράμπο

Πάνω από 770.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά, χιλιάδες δολάρια, χρυσά νομίσματα, ράβδους χρυσού, περισσότερα από 4,7 εκατ. λαθραία τσιγάρα, αλλά και παράνομα αλκοολούχα ποτά και χιλιάδες προϊόντα-μαϊμού αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως μηχανημάτων ακτινοσκόπησης X-Ray, και τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανιχνευτών οι τελωνειακοί πατούν το γκάζι των ελέγχων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παράνομη διακίνηση ρευστών διαθεσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών και παραποιημένων προϊόντων.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι στοχευμένοι έλεγχοι των τελωνειακών ελεγκτών οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα, με πλήθος κατασχέσεων και εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Στο ΕΣΠΑ δράσεις στη Φλώρινα

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η δεύτερη φάση των δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και την αποκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 23,348 εκατ. ευρώ. Επίσης, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και της Β’ φάσης της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 17,03 εκατ. ευρώ.

Το εμπόριο εκπέμπει SOS

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του κλάδου του λιανικού εμπορίου κρούει η ΕΣΕΕ, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 αποτέλεσε έτος συρρίκνωσης για την αγορά σε πραγματικούς όρους, με την αύξηση του τζίρου να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με πέρυσι, κατά 2,9%, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται περισσότερο με πτώση στον τζίρο 3,9%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση του πραγματικού τζίρου κατά 5,1%, ενώ οι ΜμΕ αξιόλογες απώλειες ύψους 1,9%.

60 δισ. δολάρια για μικροτσίπ

Σε συμφωνία 60 δισ. δολαρίων για την αγορά μικροτσίπ για την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ήρθαν η Meta (μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp) με την αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών Advanced Micro Devices (AMD). Με τη συμφωνία, η Meta θα αποκτήσει και τον έλεγχο του 10% της AMD, δείχνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει να επενδύει στην ΤΝ. Σημειώνεται ότι η Meta έχει ξεχωριστή μεγάλη συμφωνία με τον κύριο ανταγωνιστή της AMD, την Nvidia. «Δεν τίθεται ερώτημα, ο Μαρκ είναι πολύ πολύ φιλόδοξος σε σχέση με το τι θέλει να καταφέρει, και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε πλευρά της τεχνολογίας μας για να βοηθήσουμε τη Meta να το πετύχει» είπε για τη συμφωνία η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD Λίζα Σου.