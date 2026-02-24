Η μισή αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα της περασμένης Τετάρτης στο Φάληρο, Ολυμπιακός – Μπάγερ 0-2 με την doppietta του Πάτρικ Σικ, το έκανε ξεκάθαρο για φαβορί και αουτσάιντερ ενόψει της αποψινής ρεβάνς (22.00, Mega Channel).

Το εισιτήριο της πρόκρισης για τις «16» του Champions League, οι Γερμανοί το έχουν στο τσεπάκι τους. Και το πιθανότερο είναι να τελειώσουν τη δουλειά. Η άλλη μισή (αλήθεια) όμως υποχρεώνει τον Ολυμπιακό για το αυτονόητο. Να επιχειρήσει την «τέλεια ληστεία» στην BayArena. Οπως αρμόζει στο όνομά του και στους (τέσσερις-πέντε) χιλιάδες της κερκίδας που θα είναι εκεί με την ελπίδα ότι θα ζήσουν κάτι αξέχαστο: ίσως «μια βραδιά στο Λεβερκούζεν» όπως την τραγούδησαν ο Γιώργος Νταλάρας και ο Μπάμπης Στόκας σε στίχους του Μάνου Ξυδούς.

«Εχουμε έρθει με θάρρος» προειδοποίησε ο μετρ για τέτοιες υπερβατικές αποστολές, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκείνος που δύο χρόνια τώρα μας έκανε ξανά και ξανά να μπούμε στον πειρασμό και να πιστέψουμε σε μικρά θαύματα. Υπενθύμισε μάλιστα πως «όταν έχεις καταφέρει κάτι, είναι λογικό να πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις ξανά. Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε».

Και τέλος πάντων προφανώς και δεν αμφιβάλλει κανείς και για τον Βάσκο και για τους ποδοσφαιριστές του. Ξέρουν πως έχουν απέναντί τους το Νο 8 του UEFA ranking και ένα βουνό για να ανέβουν ειδικά μετά την ήττα στο πρώτο ματς. Ξέρουν όμως πως αν δεν πιστέψουν στην «ανατροπή» της κατάστασης, θα ήταν καλύτερο να μην μπουν στο αεροπλάνο χθες το πρωί. Σε αυτό το επίπεδο, τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει…

Τα «πρέπει» του Μέντι

«Είμαστε συγκεντρωμένοι στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Πρέπει να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή της μπάλας και να είμαστε πιο επιθετικοί» συνέχισε ο Μέντι: «Δεν σκέφτομαι ποιος θα προηγηθεί και σε ποιο λεπτό. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουν άλλωστε καμία σημασία. Σημασία έχει να βρούμε ρυθμό, κατοχή, να δημιουργούμε κινδύνους και να μην τους δώσουμε περισσότερο χρόνο την μπάλα. Εμείς πρέπει να έχουμε τον ρυθμό μας και τις ευκαιρίες μας».

Και από κοντά και ο Ροντινέι που δύο χρόνια τώρα έχει μάθει το μάθημα… νεράκι από τον 65χρονο προπονητή. «Θα διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Θα δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας εαυτό. Εχουμε ξανά την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League που είναι ένα δώρο για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να το απολαύσουμε. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Στο τέλος θα δούμε αν τα καταφέραμε» ήταν τα δικά του λόγια. Και δεν ξέχασε και τους φίλους του Ολυμπιακού. Και εκείνους που χθες το μεσημέρι έστησαν αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο της Κολωνίας. Και (σε όλους) τους άλλους που θα πιάσουν από νωρίς θέση στην κερκίδα απόψε: «Πάντα είναι στο πλευρό μας. Είμαστε ευγνώμονες».

«Κάπως… ελαφρά»

Βεβαίως όσα λένε οι Ερυθρόλευκοι, και τα ξέρουν και τα περιμένουν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Κάθε άλλο παρά εφησυχασμένους τους λες. Το είπε άλλωστε ο Κάσπερ Χιούλμαντ. «Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα. Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά. Εχουμε μία καλή… αφετηρία και ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα αλλά δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως πάντα και θέλουμε τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Γερμανών. Και ακόμη πιο επεξηγηματικός ήταν ο Σίμον Ρόλφες.

Ο τεχνικός διευθυντής των Ασπιρινών, που μάλιστα θυμήθηκε (και) μια ιστορία από τη… Ρώμη για να επιχειρηματολογήσει: τον δεύτερο ημιτελικό του Europa League 2024. Ναι, τη χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έφτασε ως τον τελικό του Europa League. Για να συμβεί αυτό όμως πέρασε κανονικό… ψυχόδραμα στον δεύτερο ημιτελικό με τη Ρόμα.

Το (σχεδόν) πάθημά της

Είχε νικήσει με 2-0 εύκολα στην Αιώνια Πόλη. Πίστεψε πως επί της ουσίας είχε καθαρίσει και την πρόκριση, ωσότου η ιστορία της ρεβάνς τα έλεγε διαφορετικά για 80 λεπτά: 0-2 με doppietta του Λεάντρο Παρέντες και τα πάνω κάτω.

Τελικά το αυτογκόλ του Τζανλούκα Μαντσίνι στο 82′ και ο Τζόσιπ Στάνισιτς στο φινάλε με όλη τη Ρόμα ψηλά για το γκολ της πρόκρισης (90’+7′) έκαναν τη δουλειά. Το πάθημα όμως έγινε μάθημα. «Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα και μπορεί να δημιουργήσει μέσα από λίγες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση γιατί τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει» υποστήριξε. Και φυσικά περιμένει την απαραίτητη ανταπόκριση από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Για την ιστορία; Η Μπάγερ το Σάββατο έχασε και εκείνο το πολύ καλό σερί που έτρεχε στις τρεις διαφορετικές διοργανώσεις που συμμετέχει: ηττήθηκε στο Βερολίνο από την Ουνιόν (0-1) για την Bundesliga και έκανε ένα βήμα πίσω στην κούρσα για την κατάκτηση της 4ης θέσης που ισοδυναμεί με εισιτήριο για το επόμενο Champions League.