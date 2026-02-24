Με δεδομένο ότι ο Λεβαδειακός είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής, το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ το μεσημέρι της ίδιας μέρας ήταν απόλυτα σημαντικό για τους Πράσινους. Και η νίκη άκρως απαραίτητη. Ηρθε αυτή η νίκη με 2-0, χάρη σε έναν ποδοσφαιριστή που ήδη έχει αρχίσει να κάνει τη διαφορά στο γήπεδο, αποδεικνύοντας πως απλά ήθελε λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της καριέρας του. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς σε κοτζάμ Παναθηναϊκό, έχοντας φύγει από μια ομάδα όπως η Κηφισιά. Αλλες οι απαιτήσεις, άλλα τα δεδομένα, άλλες οι ανάγκες, μεγαλύτερη η πίεση. Ολα τα μάτια είναι πάνω σου.

Αργησε να έρθει το πρώτο του γκολ, ήρθε έναν μήνα μετά την έλευσή του στον Παναθηναϊκό και ήρθε απέναντι στην πρώην ομάδα του, την Κηφισιά, την 1η του Φλεβάρη στο 3-0 της Λεωφόρου. Αλλά ήταν να μη γίνει η αρχή: τέσσερα γκολ σε τέσσερα ματς για τον έλληνα επιθετικό τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Επειτα απ’ το γκολ απέναντι στην Κηφισιά έπαιξε δε σκόραρε στο Γ. Καραϊσκάκης, δεν έπαιξε απέναντι στη Λάρισα, αλλά Πέμπτη – Κυριακή απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν και ΟΦΗ ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά. Δύο γκολ με τους Τσέχους, το ένα πιο όμορφο από το άλλο, ένα στην Κρήτη ακόμα πιο όμορφο, όταν απέναντι στον Χριστογεώργο δοκίμασε… λόμπα, του πέτυχε και επί της ουσίας έκρινε το ματς. Αφού το 0-2 ήρθε στο φινάλε με το πέναλτι του Καλάμπρια.

Ο Τεττέη εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα στον παίκτη που είναι σήμα-κατατεθέν μέσα στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Με άπειρες μάχες απέναντι στους αμυντικούς που έχει να αντιμετωπίσει, με πολλές επαφές με την μπάλα, με παιχνίδι στον χώρο, με τους συμπαίκτες του να τον αναζητούν συνεχώς. Αλλά και με συμμετοχή και στις υπόλοιπες φάσεις της ομάδας. Δεν παίζει για τον εαυτό του και στην Κρήτη το είδαμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, όταν δύο φορές μοίρασε για τους συμπαίκτες του αλλά εκείνοι δεν τελείωσαν όπως έπρεπε τις φάσεις. Ο Τεττέη θυμίζει τον παίκτη που βλέπαμε στις αρχές της σεζόν, όταν με τα χρώματα της Κηφισιάς σημείωνε το ένα γκολ μετά το άλλο και μοίραζε ασίστ. Είχε μια μεγάλη αγωνιστική… κοιλιά, αφού δεν είχε σκοράρει από τις 5 Οκτώβρη και το ματς με την ΑΕΚ, αλλά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού βρίσκει και πάλι την εκτελεστική του δεινότητα.

Ηγετικός Καλάμπρια

Εχει ακούσει αρκετά ο Νταβίντε Καλάμπρια, μάλλον άδικα με βάση όλα όσα έχει προσφέρει σε έναν Παναθηναϊκό που κινείται σε μια γενική μετριότητα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μέσα σε αυτή τη μετριότητα ο πολύπειρος ιταλός μπακ έχει βάλει τη σφραγίδα του σε πολλά παιχνίδια και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσο καλύτερος γίνεται. Ο Καλάμπρια στην Κρήτη έβγαλε μια ακόμα πάσα απ’ αυτές που μας έχει συνηθίσει να κάνει. Το ίδιο ακριβώς έχει κάνει άλλες 3-4 φορές φέτος, με αυτή την πάσα από το ύψος της μεσαίας γραμμής προς τον επιθετικό, είτε χαμηλά, είτε ψηλά ψάχνοντας την πλάτη της άμυνας.

Η ασίστ του Ιταλού στον Τεττέη ήταν… πάρε-βάλε και ήταν η πέμπτη δική του ασίστ τη φετινή σεζόν. Εχει τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη, ενώ σημείωσε και το γκολ με πέναλτι για το 0-2 απέναντι στον ΟΦΗ φτάνοντας τα τρία φετινά γκολ: δύο στο πρωτάθλημα και ένα στην Ευρώπη. Ο Καλάμπρια δείχνει την ποιότητά του, την εμπειρία του και την αληθινή του αξία, κάνοντας πολλές φορές τη διαφορά μέσα στο γήπεδο.

Ολα στα… πόδια του

Η «μάχη» για την πρώτη τετράδα έχει φουντώσει για τα καλά πλέον, με τον Παναθηναϊκό να ασκεί πια πολύ μεγάλη πίεση στον Λεβαδειακό ώστε να τον πετάξει εκτός και να είναι εκείνος στα playoffs, εξασφαλίζοντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο αλλά κυρίως βγάζοντας από πάνω του το ντροπιαστικό ενδεχόμενο να μη λάβει μέρος στα ντέρμπι του φινάλε της σεζόν και να παίζει αγώνες… κατάταξης. Την Κυριακή 8 Μαρτίου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Λιβαδειά, αλλά πριν απ’ αυτό οι Πράσινοι έχουν να παίξουν εντός με τον Αρη, με τον Λεβαδειακό να παίζει εκτός με την Κηφισιά, ενώ υπάρχει και το εξ αναβολής με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει επίσης με Παναιτωλικό και Αστέρα, την ώρα που ο Λεβαδειακός έχει ματς με ΠΑΟΚ και Ατρόμητο, με τη διαφορά πλέον να είναι στους τρεις βαθμούς από τους εννιά που ήταν μερικές εβδομάδες νωρίτερα.