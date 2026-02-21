Εκανε αίσθηση η είδηση που «έσκασε» στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Πολλοί ήταν όσοι εξέφρασαν την άποψή τους για το πώς λειτούργησε ο Νίκολιτς, αν έκανε ή όχι καλά ο προπονητής της ΑΕΚ που απέλυσε έναν άμεσο συνεργάτη του. Φυσικά, υπάρχουν αρκετές αναγνώσεις στο θέμα και καλό είναι να θυμηθούμε τι συνέβη αλλά και να γίνει μια ψύχραιμη προσέγγιση των δεδομένων.

Την προηγούμενη Παρασκευή ο Αλεξάνταρ Ράγκιτς, Νο 1 βοηθός του Νίκολιτς και προπονητής που ήταν μαζί του και στη Ρωσία, αποφάσισε να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Δίπλα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον τενίστα που το κοινό στο ΣΕΦ αποθέωνε σε κάθε ευκαιρία ή οσάκις τον «έπιανε» ο φακός. Εκανε καλά ο Ράγκιτς;

Ας δούμε τι συνέβη. Ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ δεν ενημέρωσε τον Νίκολιτς και ο κόουτς τον… σκούπισε με συνοπτικές διαδικασίες. Θέλησε έτσι να κάνει σαφές πως έχει τους δικούς του κανόνες στον τρόπο διοίκησης ή αν προτιμά κάποιος να ειπωθεί διαφορετικά, επιθυμεί όλο το «τιμ να είναι δικό του και μόνο δικό του»! Γιατί γι’ αυτό έδιωξε τον συμπατριώτη του, ένιωσε προδοσία όχι που πήγε στο Νέο Φάληρο αλλά επειδή δεν ενημερώθηκε για το γεγονός.

Και πληροφορήθηκε την επίσκεψη είτε από την τηλεόραση είτε από τα λόγια κάποιου καλοθελητή. Ενας άτεγκτος Νίκολιτς ή τουλάχιστον έτσι θέλει ο προπονητής να βγαίνει προς τα έξω. Μπορεί, άραγε, να έχουμε κάτι τέτοιο στις μέρες μας, δηλαδή το 2026; Να οδηγείται στην έξοδο ένας συνεργάτης επειδή έκανε μια επιλογή σε ώρες εκτός εργασίας, μια επιλογή που δεν άρεσε; Μήπως είχαμε επηρεασμό από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν; Υπό κανονικές συνθήκες, ο αθλητισμός και δη το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να ενώνουν. Οχι να οδηγούμαστε σε τέτοιες ατραπούς και καθόλου ευχάριστη κατάληξη μιας ιστορίας.

Ο Ράγκιτς, για να επανέλθει κάποιος, μπορεί να υποστήριξε πως είναι οπαδός της Παρτιζάν, δεν έχει σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα και το θέμα που «φούσκωσε» ήταν τελικά ήσσονος σημασίας. Ισως βέβαια θα μπορούσε να δει το βράδυ ή ένα πρωί τον θρύλο του τένις. Μπήκε όμως στο μάτι του κυκλώνα και πλήρωσε τη νύφη.

Επέλεξε να πάει στο άντρο ενός ανταγωνιστή και ήρθε αντιμέτωπος με δυσάρεστη έκπληξη. Και με τον Μάρκο Νίκολιτς να δείχνει ποιοι είναι οι δικοί του κανόνες, σε μια αντίδραση που σχοινοβατεί ανάμεσα στο «στέλνω μήνυμα και φανερώνω πυγμή» και το «είμαι υπέρ το δέον υπερβολικός».