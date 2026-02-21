Ο γάλλος δικαστής Νικολά Γκιλού γνωρίζει πολύ καλά πόσο βαθιά είναι η εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική τεχνολογία. Ο Γκιλού και οι συνάδελφοί του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές και κρατήσεις ξενοδοχείων ή να δώσουν εντολές στις «έξυπνες» οικιακές τους συσκευές.

Οι πιστωτικές κάρτες από ευρωπαϊκές τράπεζες δεν λειτουργούν, επειδή η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αναπτύξει ένα δικό της, ενιαίο σύστημα πληρωμών· έτσι, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω της Visa και της Mastercard. Ισως ο κίνδυνος θα έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτός ήδη πριν από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέγραφαν συστηματικά τις τηλεφωνικές συνομιλίες εκατομμυρίων Ευρωπαίων και παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα ηγετών.

Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, στρατιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, γιατροί, πανεπιστημιακοί και έφηβοι συνέχισαν να εμπιστεύονται την αμερικανική τεχνολογία. Ευαίσθητες κρατικές πολιτικές συντάσσονται με λογισμικό της Microsoft. Ιατρικά και φορολογικά αρχεία αποθηκεύονται στους διακομιστές της Amazon.

Σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συστημάτων τηλεδιάσκεψης που διαχειρίζονται η Microsoft, η Cisco ή η Zoom. Οι νέοι Ευρωπαίοι βλέπουν τον κόσμο μέσα από έναν φακό παραμορφωμένο από τα φίλτρα του Snapchat και τους αλγορίθμους του YouTube. Οι ευρωπαϊκοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί βασίζονται στις δημοπρασίες διαφημιστικού χώρου της Google.

Αν και το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ και δεκαετίες, τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν ήταν πρόθυμα να εγκαταλείψουν εθνικές πρακτικές και να δυσαρεστήσουν εγχώριες ομάδες συμφερόντων που ωφελούνται από τη σημερινή κατάσταση.

Ο Τζόνι Ράιαν είναι διευθυντής του Enforce, τμήματος του Ιρλανδικού Συμβουλίου Πολιτικών Ελευθεριών.