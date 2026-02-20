Εντάξει, μερικές φορές έχει αισθανθεί κι ο Σπύρος Μπιμπίλας ότι η αρχηγός του ξεπέρασε ένα όριο αλλά πιστεύει ότι «η Ζωή είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει. Μου λέει “ποιος άλλος σε έχει πει πιο γλυκά μωρό μου”. Καλά κάνει και είναι αυστηρή, γιατί τώρα που είμαστε πέντε πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Φωνάζει πολλές φορές, αλλά τη βγάζουν και από τα όριά της πολλές φορές». Ο κομψός τρόπος να περιγραφεί η πολιτική ψυχοπαθολογία του βουλευτή λέγεται «σύνδρομο μητρικής εμπιστοσύνης». Τον άκομψο τον αφήνω στη φαντασία σας.

Περιμένει να δει, δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός, ποιο θα είναι το πρόγραμμα του κινήματος Καρυστιανού – αφού μας επισήμανε ότι το κόμμα του δεν αποδέχεται τον ετεροπροσδιορισμό και δεν μετακινείται από τις αρχικές του θέσεις. Μετά, απέκλεισε και οποιαδήποτε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Πάντως, αν δεν με απατά η μνήμη μου, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη έχουν εκδηλώσει το παραμικρό ενδιαφέρον να συμπορευθούν με τη Νίκη. Αμφότερες να την εξαφανίσουν εκλογικά θέλουν.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να συνεχιστούν οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Αυτός δήλωσε αναρμόδιος και θα διαβιβάσει το αίτημα στον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, προκειμένου να αποφασίσει η ίδια η επιτροπή τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στοιχηματίζω όμως πως οι απανταχού θαυμαστές του γαλάζιου Λαζαρίδη θα ήθελαν να του ξαναδοθεί η ευκαιρία για κοινοβουλευτικά σόου. Δεν τους αρκεί η παρουσία του στην Ολομέλεια.

Οι διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ με τον Αδωνη είναι «πολλές», «χαοτικές», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς – προσθέτοντας ότι τον θεωρεί «τοξικό πρόσωπο» και «αποτυχημένο υπουργό». Αλλά «είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου». Οι εικόνες από τον προπηλακισμό του δίνουν «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα». Αυτή είναι η βασική διαφορά του Κινήματος από τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα: δεν δικαιολογεί τη βία ως μορφή κοινωνικής αγανάκτησης γιατί την έχει υποστεί.