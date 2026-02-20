Ενας ολόκληρος πλανήτης ασχολείται με το αποτυχημένο, βιαστικό (μάλλον) make up της Μελάνια Τραμπ. Η πάντα άψογη πρώτη κυρία εμφανίστηκε με ελάχιστο foundation που όχι μόνο δεν έκρυβε, αλλά τόνιζε τις ατέλειες του προσώπου.

Η αγορά του σωστού make up είναι πρωταρχικός παράγων για τις κυρίες και δεσποινίδες. Το σωστό foundation και βεβαίως η «βάση». Η όλη προετοιμασία πριν από το μακιγιάζ. Ενυδατικές κρέμες, το καλύτερο συσφικτικό serum και το serum λάμψης.

Πώς είναι δυνατόν η Μελάνια να μην πρόσεξε το μακιγιάζ της, αναδεικνύοντας «ελαττώματα» που όλες οι γυναίκες έχουν; Εκείνη όμως για ένα… μη καλυμμένο σωστά σπυράκι μπορεί να γίνει παγκόσμιο θέμα! Η fashion icon κυρία Τραμπ που έχει αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τις δημιουργίες Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Erdem, Dior, Valentino είναι η δεύτερη φορά που «πιάνεται» απρόσεκτη.

Πριν από μήνες, στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, έβγαλε τα μαύρα συνήθως γυαλιά της ενώ υπήρχε πολύ έντονη ηλιοφάνεια. Οι γυναίκες που έχουν περάσει τα 50, όσο όμορφες και αν είναι, δεν αφήνουν ποτέ το πρόσωπο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας φρόντισε να μην πέσει στο ίδιο σφάλμα. Ηταν συνέχεια με μεγάλα μαύρα γυαλιά. Μια γυναίκα πανέμορφη, μια πραγματική κούκλα. Νομίζω ότι η γοητευτική, καλλίγραμμη κυρία Τραμπ πρέπει πάντα να έχει δίπλα της τη make up artist.

Η αγαπητή πάντως Μελάνια πρέπει να είναι πανευτυχής καθώς το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι σε πολιτείες των ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ παραμένει η πλέον κομψή πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Μαζί με την Τζάκι Κένεντι, παρά τις «μικρές» απροσεξίες.

Ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ βρίσκεται ήδη στην Ελλλάδα για τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης διεθνούς παραγωγής «The Riders». Ολόκληρη η Υδρα θα «μεταμορφωθεί» σε ένα μεγάλο, υπερσύγχρονο studio στη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου. Κόσμος πολύς στην Υδρα από σήμερα, υπάρχουν φήμες ότι θα μεταβεί εκεί και η αμερικανίδα πρεσβευτής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Θα δούμε… Ταξιδάκι στην Υδρα και όλα τα όμορφα νησιά του Αργοσαρωνικού για το τριήμερο (που γίνεται και πενταήμερο) αλλά και στα βορινά εκτυφλωτικής γοητείας «κομμάτια» της χώρας.

Οσοι μένουν στην Αθήνα επιλέγουν το κέντρο της πόλης, αλλά κυρίως τον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα για να απολαύσουν τη βόλτα, το φαγητό, τον καφέ τους σε αγαπημένα spots. Από το classic Milos για το καλύτερο ψάρι στην Πλατεία Κολοκοτρώνη μέχρι τον εμβληματικό Λάμπρο στη Βουλιαγμένη και βέβαια τα εστιατόρια του Four Seasons στον Λαιμό της Βουλιαγμένης αλλά και τον κορυφαίο Παπαϊωάννου στο Καβούρι! Ψάρι με φρέσκες σαλάτες και λευκό παγωμένο κρασί, υπάρχουν όμως και εκείνοι που επιμένουν στο κρέας. Καλή όρεξη, καλή διασκέδαση και σωστή επιλογή στις αποκριάτικες στολές και τον χαρταετό!