Ζητάει ξανά και ξανά – μονότονα, δηλαδή – να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές ένα κοινό προοδευτικό σχήμα. Και δεν κρύβει ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων». Ο Σωκράτης Φάμελλος το αποδίδει σε «κομματικό εγωισμό» και προειδοποιεί όσους δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ πως «η λογική εγώ θα κερδίσω τον Μητσοτάκη έχει πήλινα πόδια». Πάντως, κομματικός εγωισμός δεν είναι μόνο να ζει το κόμμα σου όπως θέλει, είναι και να απαιτεί από τα άλλα να ζουν όπως εκείνο θέλει.

Χρεοκοπία

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος αποφάνθηκε ότι «η χώρα δεν έφτασε εδώ τυχαία, δεν χρεοκόπησε το 2009 έτσι, αλλά από την παράταξη της ΝΔ. Και όλοι οι λόγοι που χρεοκόπησε τότε επανέρχονται όλη αυτή την επταετία, και σε μεγαλύτερο βαθμό». Εντάξει, εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε αυτό που αγνοούσε επιδεικτικά την περίοδο της κυβερνώσας Αριστεράς: πως για την οικονομική κρίση έφταιγε η κυβέρνηση Καραμανλή. Αλλά, όσες φορές κι αν το πουν δημόσια τα στελέχη του, κανένας δεν πρόκειται να ξεχάσει την καραμανλική συνιστώσα του.

Σχέσεις

Δεν είναι μυστικό πως οι σχέσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο είναι κακές. Αλλωστε, ο ΣΑΤΑ έβγαλε τις προάλλες ανακοίνωση που ζητάει την παραίτηση του αναπληρωτή υπουργού αναφέροντας «χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα τον πρόεδρό μας, απορρίπτοντας κάθε διάλογο και αρνούμενος κατηγορηματικά να διορθώσει έστω και μία παράγραφο από το ερανιστικό νομοσχέδιο». Το θέμα είναι ποιον ωφελεί αυτή η κόντρα. Το υπουργικό προφίλ ή την κυβέρνηση, που έχει διάφορα μέτωπα ανοιχτά;

Νομοσχέδιο

Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής συζητά ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με συριζαίους, αυτό περιλαμβάνει δύο διατάξεις αποσυμφόρησης των φυλακών, τις οποίες η κυβέρνηση επιχειρεί να προωθήσει χωρίς να τις πάρει χαμπάρι το συντηρητικό ακροατήριο (το οποίο σίγουρα δεν θα έβλεπε με καλό μάτι την αύξηση του πλασματικού χρόνου έκτισης ποινής, π.χ.). Οι αριστεροί κατηγορούν και τον Γιώργο Φλωρίδη, που «ξιφουλκούσε» κατά του νόμου Παρασκευόπουλου, για υποκρισία. Γιατί; Επειδή ενσαρκώνει την «πολιτική του ποινικού λαϊκισμού».