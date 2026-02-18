Χιόνι, χιόνι παντού! Ενα κατάλευκο πέπλο έχει καλύψει βουνά και… λαγκάδια σε περιοχές που θυμίζουν πλέον τις εικόνες των παιδικών παραμυθιών. Κοιτάζοντας κάποια μικρά, κουκλίστικα σπιτάκια πίσω από τις πλάτες αθλητών και παραγόντων (εκτός πίστας βέβαια) στην εκθαμβωτική Cortina d’ Ampezzo, το μυαλό μου ταξιδεύει στη Χάιντι. Η κοκκινομάλλα «τρελοκοτσιδού» δεν κατοικούσε άλλωστε πολύ μακριά. Οι θεσπέσιοι Δολομίτες είναι οι Ιταλοαυστριακές Αλπεις.

Η Χάιντι, πρωταγωνίστρια σε μια τρυφερή ιστορία που έγινε και δημοφιλής τηλεοπτική σειρά, κατοικούσε στις «καθαρά» Αυστριακές Αλπεις. Εκεί όπου μέσα από την εκπληκτική ταινία «Η μελωδία της ευτυχίας» βρήκε πρόσβαση στην Ελβετία για να ξεφύγει από τα SS του Χίτλερ η οικογένεια Φον Τραπ. Περνώντας από γνωστό βιβλιοπωλείο, είδα στη βιτρίνα του πέρα από τα γνωστά βιβλία που κυκλοφορούν (άλλα πουλάνε, άλλα παρά τις προσδοκίες έχουν μείνει πίσω) τα αγαπημένα παραμύθια να είναι σε περίοπτη θέση.

Η «Χάιντι», η «Πολυάννα», «Τα ψηλά βουνά», οι «Μικρές κυρίες», ο «Τομ Σόγερ» και μερικά ακόμη. Αναβαθμισμένες οι εκδόσεις τους με υπέροχες, προσεγμένες ζωγραφιές σε μεγάλο μέγεθος για να παρατηρούν τα παιδιά τα πρόσωπα, τα χρώματα, τις λεπτομέρειες, την όλη μαγεία. Δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά.

Προσωπικά τα αγόρασα όλα για να νιώσω ότι γυρίζω πίσω σε χρόνια όμορφα. Σκέφτηκα επίσης μήπως δεν τα ξαναβρώ και χάσω κάτι από τη μαγεία που εκπέμπουν. Μαγεία! Τη νιώθεις όταν παρακολουθείς το Super Γιγαντιαίο Σλάλομ στους Winter Olympic Games με ταλαντούχους άνδρες αθλητές από ολόκληρο τον πλανήτη. Θέαμα, φοβερές ικανότητες, αθλητές που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για ένα μετάλλιο. Αναμένουμε και το Super Slalom για τις γυναίκες την Κυριακή με ελληνική συμμετοχή και αρκετές ελπίδες.

Η OMEGA είναι πάντα ο επίσημος χρονομέτρης των Αγώνων, υπάρχει μάλιστα στο Μιλάνο ένα ειδικό, εξαιρετικό «κατάστημα» με τα προϊόντα της παγκόσμιας ωρολογοποιίας.

Στη μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ο κόσμος ετοιμάζεται να αποδράσει. Η Αράχοβα θα είναι γεμάτη από το βράδυ της Πέμπτης, ενώ από την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται το αδιαχώρητο.

Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που έχουν σπίτι εκεί, άλλοι φρόντισαν έγκαιρα να κλείσουν ξενοδοχεία. Από τα ψηλά βουνά, στη γεμάτη με γαλάζια και χρυσά χρώματα Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Στη μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης, το Astir February Fair προσκαλεί επισκέπτες κάθε ηλικίας να αγοράσουν δώρα αγάπης από τα pop-up shops, να δοκιμάσουν επιλεγμένες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, να περιηγηθούν μεταξύ μοναδικών κλασικών αυτοκινήτων από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου και να περάσουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με μία live συναυλία από τους Burger Project (στις 13.00).

Στο Astir February Fair, ο επισκέπτης θα συναντήσει επιλεγμένα ελληνικά brands με μοναδικές προτάσεις: 5226 Kids X Alexandra Nika (μία νέα συλλογή ρούχων ύπνου αλλά και hoodies με playful αισθητική και άνεση), The Secret Garden, Alos Εyewear, ĒRE Athens, Nonna Lietta, Tricks & Treats. Εκλεκτά γαστρονομικά pop-ups – Kayak, Taverna 37 (12-15/2) – δίπλα στα μόνιμα και always classic Cova και Bagatelle Athens δημιουργούν έναν μοναδικό γευστικό προορισμό.